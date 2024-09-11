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Posted 11 сентября, 10:11

Published 11 сентября, 10:11

Modified 11 сентября, 10:14

Updated 11 сентября, 10:14

Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

Глобальное потепление: угроза или шанс для сельского хозяйства России

11 сентября 2024, 10:11
Фото: 1MI
Глобальное потепление — не только угроза, но и шанс для российской пищевой промышленности. Найдены способы переформатировать сельское хозяйство и сегодня, подстроившись под изменения климата, можно создать революцию в сфере пищевой промышленности.

Изменения климата часто заставляют страны переходить на принципы устойчивого сельского хозяйства и реформировать данный сектор пищевой промышленности.

Глобальное потепление уже привело к серьезным экономическим потерям. За последние 50 лет экстремальные погодные явления, вызванные им, нанесли ущерб на сумму более 4 миллиардов долларов. Сильнее всего пострадали развивающиеся страны.

Но при этом есть и плюсы:

  • рост содержания углекислого газа увеличивает урожайность всех культур растениеводства;
  • возрастает вегетационный период во многих регионах России;
  • в России расширяется на север зона возможного выращивания многих культур на возделываемых сейчас и брошенных за 50 лет с/х землях, которые постепенно возвращают в оборот;
  • изменение осадков неравномерно по планете и районы где они подрастают при общем потеплении — там увеличивается продуктивность растениеводства;
  • в районах, где учащаются засухи востребовано внедрение влагосберегающих технологий, например, No-Till и Mini-Till;
  • сдвигаются на север вредители и болезни.

О том, как еще глобальное потепление повлияло на сельскохозяйственный сектор и пищевую промышленность в России и как на основе этих изменений происходит внедрение новых технологий, в беседе с корреспондентом Общественной службы новостей рассказали президент Зернового союза Аркадий Злочевский и ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.

По мнению Злочевского, за последние 15 лет сельскохозяйственные технологии в РФ поменялись кардинально.

«Еще в нулевые годы мы обсчитывали рентабельность по культурам, а с начала десятых мы перешли на подсчет по гектарной выручке. Она образует экономику сельхозпроизводства, и это сильно влияет на технологическую базу», — указал он.

Злочевский подчеркнул, что, опираясь на цифру севооборотов, зависит набор техники, препаратов, средств защиты и так далее.

«Смена технологий также отражается и на урожайности. Она росла очень динамично вплоть до 2021 года, но сейчас она падает в связи с регуляторикой и пресловутыми пошлинами на зерно», — отметил он.

В связи с этим, как отметил Злочевский, наблюдается процесс стагнации инвестиций, в связи с чем, по его мнению, прекратилось технологическое совершенствование.

«Технологический откат происходит из-за отсутствия денег в кармане у крестьян, которые не всегда могут поддержать достигнутый технологический уровень, что, естественно, сказывается на урожайности. В этом году, помимо низкого урожая, происходит и снижение площадей под нерентабельными культурами. Минус два миллиона гектаров — это достаточно большой показатель», — подчеркнул он.

Глава Зернового союза высказался и по поводу влияния глобального потепления на его сферу.

«Это привело к сдвигу ареалов возделывания по тем или иным культурам на север. Теперь мы выращиваем кукурузу в Подмосковье», — заключил специалист.

Евгений Иванов также считает, что глобальное потепление пошло России на пользу.

«Плюсов для России в разы больше, чем минусов. В других странах ситуация иная, более плачевная», — указал он.

Отрицательными последствиями данного явления он назвал увеличение количества засух в южных регионах России и таяние вечной мерзлоты в северных. Там, по его словам, объекты инфраструктуры иной раз просто проваливаются под землю.

«Потери для аграрного сектора страны не так существенны, так как на севере не слишком развито сельское хозяйство и там мало чего производят», — уточнил он.

Эксперт отметил, что современных технологий за последние 25 лет было внедрено в сельском хозяйстве немало, но из-за их дороговизны не везде оснащение находится на должном уровне.

«Продвинутые хозяйства готовы это покупать и задорого, но не все могут пока себе это позволить», — подчеркнул он.

Напомнил Евгений Иванов и о наличии немалого количества экспортных ограничений (запреты и пошлины), которые убивают маржинальность растениеводов.

«Если бы их не было, закупки сельхозтехники были бы в разы больше», — указал эксперт.

Запуск внутри страны производства многих специализированных видов необходимой техники, с точки зрения их производителей, не окупается, потому что рынок только России мал и это часто, к сожалению, пока им невыгодно.

«Но при этом есть и успешные кейсы. Например, в Подмосковье в постсоветской России был с нуля в чистом поле построен завод „Тонар“ по производству прицепной и другой техники. И он успешно работает, расширяется и производит востребованную продукцию», — заключил собеседник издания.

Вывод

Таким образом, можно смело сказать, что такая глобальная проблема как изменение климата может стать для России шансом, так как открывает для России новые возможности для сельскохозяйственного производства в северных регионах.

Однако для того, чтобы в полной мере ощутить этот потенциал, необходимо решить несколько важных задач:

• Развить отечественное производство сельскохозяйственных технологий.

• Обеспечить импортозамещение необходимых машин и оборудования.

• Создать эффективную систему использования природных ресурсов с учетом изменения климата.

В этих условиях Россия сможет не только сохранить сельскохозяйственное производство, но и увеличить его объемы, обеспечив страну пищевыми ресурсами и укрепляя экономику.

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