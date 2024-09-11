Госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове

Напомним, что губернатор Василий Голубев подписал распоряжение об инвестиции 10 миллиардов рублей в строительство двух медицинских учреждений. Одним из них был корпус отделения радиотерапии в онкологическом диспансере. Двухэтажное здание планировали возвести к 2026 году.