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Posted 11 сентября, 12:21

Published 11 сентября, 12:21

Modified 11 сентября, 12:23

Updated 11 сентября, 12:23

Госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове

Госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове

11 сентября 2024, 12:21
Фото: 1MI
Госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове
Проект корпуса радиотерапии ростовского онкодиспансера в переулке Закарпатском, 2 не получил одобрение госэкспертизы, сообщается в документах ЕГРЗ.

Напомним, что губернатор Василий Голубев подписал распоряжение об инвестиции 10 миллиардов рублей в строительство двух медицинских учреждений. Одним из них был корпус отделения радиотерапии в онкологическом диспансере. Двухэтажное здание планировали возвести к 2026 году.

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Проект расширения онкодиспансера в Ростове-на-дону не прошел госэкспертизуПроект расширения онкодиспансера в Ростове-на-дону не прошел госэкспертизу
Фото: donland.ru. Проект расширения онкодиспансера в Ростове-на-дону не прошел госэкспертизу

В настоящий момент госэкспертиза проверила документацию и результаты инженерных изысканий, после чего вынесла отрицательное заключение.

Добавим, что застройщиком выступает «Ростовоблстройзаказчик», а исполнителями работ числятся ООО «Альфапроект» и ООО «Жилстройпроект».

Ранее в Ростове-на-Дону экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона.

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