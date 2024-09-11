Госэкспертиза «завернула» проект корпуса радиотерапии в онкодиспансере в Ростове

Posted 11 сентября, 12:21
Published 11 сентября, 12:21
Modified 11 сентября, 12:23
Updated 11 сентября, 12:23
Напомним, что губернатор Василий Голубев подписал распоряжение об инвестиции 10 миллиардов рублей в строительство двух медицинских учреждений. Одним из них был корпус отделения радиотерапии в онкологическом диспансере. Двухэтажное здание планировали возвести к 2026 году.
В настоящий момент госэкспертиза проверила документацию и результаты инженерных изысканий, после чего вынесла отрицательное заключение.
Добавим, что застройщиком выступает «Ростовоблстройзаказчик», а исполнителями работ числятся ООО «Альфапроект» и ООО «Жилстройпроект».
Ранее в Ростове-на-Дону экспертиза одобрила проект гостиницы на левом берегу Дона.