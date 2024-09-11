Главе Ростовской области указали на аварийные больницы и отсутствие лекарств

В надзорном органе напомнили, что муниципальные медучреждения Ростовской области перешли в собственность региона. Но условия там всё ещё оставляют желать лучшего. Например, часть больниц располагается в аварийных зданиях либо в зданиях, требующих реконструкции. Капремонт до сих пор не закончили в медучреждениях в Батайске, Таганроге, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском и Целинском районах.