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Posted 11 сентября, 15:49

Published 11 сентября, 15:49

Modified 11 сентября, 15:51

Updated 11 сентября, 15:51

Прокуратура Ростовской области провела проверку сфере здравоохранения региона

Главе Ростовской области указали на аварийные больницы и отсутствие лекарств

11 сентября 2024, 15:49
Фото: для иллюстрации. 1MI
Прокуратура Ростовской области провела проверку сфере здравоохранения региона
Прокуратура Ростовской области провела проверку сфере здравоохранения региона, об её итогах сообщила пресс-служба ведомства.

В надзорном органе напомнили, что муниципальные медучреждения Ростовской области перешли в собственность региона. Но условия там всё ещё оставляют желать лучшего. Например, часть больниц располагается в аварийных зданиях либо в зданиях, требующих реконструкции. Капремонт до сих пор не закончили в медучреждениях в Батайске, Таганроге, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском и Целинском районах.

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Также некоторые больницы и поликлиники не пользуются дорогостоящим оборудованием, которое им поставили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ещё часть медучреждений вообще не оборудована в полном объёме необходимой техникой.

Кроме того, прокуратура установила многочисленные факты срыва сроков обеспечения граждан препаратами. Виной тому нарушения со стороны поставщиков. Но Минздрав региона не ведёт претенциозную работу, чтобы наказать нарушителей.

Прокуратура внесла губернатору региона представление и обратила его внимание на эти проблемы.

Ранее в Гукове забор больницы прикрутили к трансформатору.

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