Главе Ростовской области указали на аварийные больницы и отсутствие лекарств

Posted 11 сентября, 15:49
Published 11 сентября, 15:49
Modified 11 сентября, 15:51
Updated 11 сентября, 15:51
В надзорном органе напомнили, что муниципальные медучреждения Ростовской области перешли в собственность региона. Но условия там всё ещё оставляют желать лучшего. Например, часть больниц располагается в аварийных зданиях либо в зданиях, требующих реконструкции. Капремонт до сих пор не закончили в медучреждениях в Батайске, Таганроге, Кагальницком, Кашарском, Красносулинском и Целинском районах.
Также некоторые больницы и поликлиники не пользуются дорогостоящим оборудованием, которое им поставили в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Ещё часть медучреждений вообще не оборудована в полном объёме необходимой техникой.