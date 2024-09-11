Итоги дня в Ростовской области: ЧП с поездом из Батайска и массовое вручение повесток

Posted 11 сентября, 16:44
Published 11 сентября, 16:44
Modified 11 сентября, 16:46
Updated 11 сентября, 16:46
Издание 1рнд сообщило, что локомотив из Батайска сошёл с рельсов из-за взрыва в Белгородской области 10 сентября. ЧП произошло на 697-м километре перегона «Новый Оскол — Волоконовка», возле хутора Жилина Новооскольского муниципального округа.
Из-за мощного взрыва на железной дороге больше десятка вагонов вместе с тепловозом отбросило в сторону. Машинист вместе с помощником чудом уцелели — по информации следователей на транспорте, им даже не понадобилась медицинская помощь.
Известно, что поезд был грузовым. Когда он добрался до Белгородской области, то был уже пуст. Вероятно, локомотив либо ехал за товаром, либо уже успел его выгрузить.
По факту инцидента возбудили уголовное дело о террористическом акте, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба.
Из-за схода вагонов временно закрыли движение поездов на участке железной дороги. К месту ЧП прибыли восстановительные поезда — их пустили в объезд. Когда именно восстановят движение, неизвестно.
Утром 11 сентября авария произошла на автодороге «Ростов — Волгодонск». Там 43-летний водитель Lada Priora хотел совершить обгон в разрешённом месте, но не убедился в безопасности манёвра. В результате легковушка врезалась в машину скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.
Удар транспортных средств был очень сильным. От полученных травм водитель Lada погиб на месте. Его машину отбросило на обочину, а её передняя часть вдребезги разбилась.
Медицинский автомобиль пострадал не меньше. Кабина оказалась помята, а бампер разбросало по всей дороге.
В управлении МВД по Ростовской области сообщили, что после масштабной проверки полиции в распределительном центре товаров крупного маркетплейса вручили 39 повесток натурализированным гражданам РФ.
Полицейские вместе с силовиками, военными следователями и представителями военного комиссариата с Росгвардией проверили распределительные центры в Аксайском районе. Силовики не только раздали повестки, но также аннулировали вид на жительство одному мигранту.
Также на складах выявили 15 административных нарушений и нашли одного нелегала — у мужчины было поддельное уведомление о постановке на миграционный учёт. Ещё семь нарушений касались незаконного привлечения иностранцев к труду.
По итогам проверки, десяти людям, прибывшим из-за границы, запретили въезжать на территорию РФ в ближайшие пять лет.
В пресс-службе Ozon подтвердили, что рейды прошли в распределительном центре именно этого маркетплейса, но уточнили, что в результате ни один сотрудник компании не был задержан. К ответственности привлекли работников подрядчиков.