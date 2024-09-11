«Карту убитых дорог» предложили вернуть в Ростовской области

Posted 11 сентября, 16:06
Published 11 сентября, 16:06
Modified 11 сентября, 16:08
Updated 11 сентября, 16:08
По словам собеседника, речь идет о дороге на участке подъезда с трассы А-280 «Новороссия» к селу Синявское.
По этому участку, протяженностью порядка одного километра, движутся серьезные потоки машин. Многие жители села и ближайших садоводческих товариществ едут на работу в Ростов или в единственную на несколько населенных пунктов больницу. Также, по этой дороге ходит и маршрутный транспорт.
«Несколько лет назад, когда сделали примыкание дороги, все было нормально. Но со временем, этот участок разбили, появились выбоины. За год маленькая выбоина превратилась в огромную яму, которая уже стремится к середине. Скоро по этой дороге вообще нельзя будет проехать», — констатирует Сергей Левченко.
Правозащитник объясняет, что за этим участком идут дороги сельского поселения, которые относятся к району. За состояние дорог на трассе отвечает «РосАвтоДор». А этот маленький участок дороги является региональным.
«Я знаю, что по этой дороге каждый день едут представители администрации района. Об этой выбоине я говорил заместителю главы еще полгода назад. Но мне сообщили, что этот участок находится в ведении Минтранса. Получается, что районные власти или не сообщили в Минтранс о проблеме, или сообщили, но никто не отреагировал?» — задается вопросом собеседник.
Эксперт напоминает, что раньше для оценки качества дорог в Ростовской области действовала «Карта убитых дорог». В ней жители делали отметки о проблемных участках. А те, кто следил за этим — ремонтировали.
«Сейчас, на мой взгляд, нужно возвращать эту систему. Очень странно, что за год существования выбоин на дороге в Ростовской области ничего не было предпринято. Ямы так и растут, а их никто не замечает», — резюмирует правозащитник.
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