«Карту убитых дорог» предложили вернуть в Ростовской области

По этому участку, протяженностью порядка одного километра, движутся серьезные потоки машин. Многие жители села и ближайших садоводческих товариществ едут на работу в Ростов или в единственную на несколько населенных пунктов больницу. Также, по этой дороге ходит и маршрутный транспорт.