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Posted 11 сентября, 10:56

Published 11 сентября, 10:56

Modified 11 сентября, 10:58

Updated 11 сентября, 10:58

Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником

Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником

11 сентября 2024, 10:56
Фото: Jose Kevo/cc bu 2.0/flickr.com
Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником
На протяжении последних семи лет в Ростовской области растёт число преступлений, совершаемых несовершеннолетними, заявил начальник отдела управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по региону Денис Стрижев.

По словам спикера, ежегодно до 10% от всей преступлений, совершаемых в регионе, происходили с участием подростков и детей. Чаще всего несовершеннолетних ловят на кражах, угонах и сбыте наркотиков. Растёт и число киберпреступлений, в которых участвуют школьники. Детей вовлекают в кражи со счетов и карт.

Главную проблему детской преступности в полиции видят в недостатке внимания со стороны родителей. Взрослые не интересуются увлечениями и жизнью школьника, не учат его основам безопасности и критического мышления.

«Во всех происшествиях, которые я назвал, мы во главу угла ставим вопрос родительской ответственности. Мы всегда интересуемся у родителей, насколько они принимают участие в жизни ребёнка, преподают ли ему основы законопослушного поведения, чтобы уберечь его от проблем. Многие родители не знают, чем занимаются и чем интересуются их дети. […] Мы твёрдо уверены, что в ребёнка заложено общими усилиями, с тем он потом и будет жить», — говорит Денис Стрижев.

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