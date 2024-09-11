Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником

Posted 11 сентября, 10:56
Published 11 сентября, 10:56
Modified 11 сентября, 10:58
Updated 11 сентября, 10:58
По словам спикера, ежегодно до 10% от всей преступлений, совершаемых в регионе, происходили с участием подростков и детей. Чаще всего несовершеннолетних ловят на кражах, угонах и сбыте наркотиков. Растёт и число киберпреступлений, в которых участвуют школьники. Детей вовлекают в кражи со счетов и карт.
Главную проблему детской преступности в полиции видят в недостатке внимания со стороны родителей. Взрослые не интересуются увлечениями и жизнью школьника, не учат его основам безопасности и критического мышления.
«Во всех происшествиях, которые я назвал, мы во главу угла ставим вопрос родительской ответственности. Мы всегда интересуемся у родителей, насколько они принимают участие в жизни ребёнка, преподают ли ему основы законопослушного поведения, чтобы уберечь его от проблем. Многие родители не знают, чем занимаются и чем интересуются их дети. […] Мы твёрдо уверены, что в ребёнка заложено общими усилиями, с тем он потом и будет жить», — говорит Денис Стрижев.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за массовой драки детей в Аксае.