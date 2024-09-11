Каждое десятое преступление в Ростовской области совершается школьником

«Во всех происшествиях, которые я назвал, мы во главу угла ставим вопрос родительской ответственности. Мы всегда интересуемся у родителей, насколько они принимают участие в жизни ребёнка, преподают ли ему основы законопослушного поведения, чтобы уберечь его от проблем. Многие родители не знают, чем занимаются и чем интересуются их дети. […] Мы твёрдо уверены, что в ребёнка заложено общими усилиями, с тем он потом и будет жить», — говорит Денис Стрижев.