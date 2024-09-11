Когда начнется осенний призыв в 2024 году и что ждет срочников

За неявку в военкомат после получения повестки (или ее публикации в личном кабинете на Госуслугах) полагается штраф — до 30 тысяч рублей. Если уехать из России на полгода и более, нужно уведомить военкомат. В противном случае грозит штраф — 15 тысяч рублей. А по новым правилам с 2024 года уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлять их. Кроме того, запрещено регистрировать машины, оформлять кредиты и совершать сделки с недвижимостью.