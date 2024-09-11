Когда начнется осенний призыв в 2024 году и что ждет срочников

Posted 11 сентября, 06:18
Published 11 сентября, 06:18
Modified 11 сентября, 06:20
Updated 11 сентября, 06:20
Осенний призыв — это ежегодный военный сбор мужчин, годных для службы в армии и подходящих по основным критериям.
В 2024 году осенний призыв в армию продлится с 1 октября по 31 декабря. Весенняя призывная кампания проходит ежегодно с 1 апреля по 15 июля.
Призывники из Ростовской области и других регионов России осенью 2024 года станут первопроходцами в системе электронных повесток. С этих пор военкомату не придется рассылать бумажные оповещения, надеясь на добросовестность будущих срочников, или вручать их работодателям. Достаточно отправить повестку через портал «Госуслуги» — и тут уж отвертеться никак не получится.
Еще одно нововведение в этом году — повышение призывного возраста. С 1 января на службу набирают молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет, хотя раньше максимальный возраст составлял 27 лет.
За неявку в военкомат после получения повестки (или ее публикации в личном кабинете на Госуслугах) полагается штраф — до 30 тысяч рублей. Если уехать из России на полгода и более, нужно уведомить военкомат. В противном случае грозит штраф — 15 тысяч рублей. А по новым правилам с 2024 года уклонисты не смогут сдавать экзамен на получение водительских прав и продлять их. Кроме того, запрещено регистрировать машины, оформлять кредиты и совершать сделки с недвижимостью.
С 2008 года все граждане РФ старше 18 лет служат по призыву ровно один год: 365 дней. Если год високосный, то 366 дней.
Срочникам, как правило, не положены отпуска. Но они могут взять отпуск при переводе в другой регион или по личным обстоятельствам. К последним относятся тяжелая болезнь или смерть близкого родственника, пожар или другое стихийное бедствие, затронувшее семью и прочие исключительные случаи.
Зарплаты у срочников как таковой нет. Однако всем положено довольствие в размере 2000 рублей в месяц. При завершении службы по призыву выплату перечисляют в двойном размере — 4000 рублей. Исключение — служащие-сироты. Они получают довольствие в пятикратном размере. Все эти суммы могут увеличиться в зависимости от звания, должности, подразделения и времени нахождения в армии.
Например, в военной части за пределами страны или региона в вооруженном конфликте с угрозой для жизни выплачивают в полтора раза больше — 3000 рублей ежемесячно. В войсках, где боевые задачи угрожают жизни и здоровью (разминирование, водные погружения, военно-воздушные мероприятия), получают до 100% от оклада.
Также можно рассчитывать на надбавки к довольствию за достижения. Например, повышение уровня квалификации, служба в секретных войсках, специфические условия службы или достижения в области физподготовки.
Кроме выплаты денег, армия покрывает некоторые расходы срочников: возвращает средства за поездки в общественном транспорте при увольнительной или в отпуске. На такси и каршеринг это не распространяется. Льгота действует в пределах региона, а сумма возврата составляет от 60 до 250 рублей.
В случае гибели срочника его родным выплачивают страховую сумму: до 27 016 рублей.
Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и при этом не пребывающие в запасе. В осенний призыв на срочную службу призовут тех, кто родился с с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года включительно.
В армию отбирают только тех, кто полностью годен (категория А) или годен с незначительными ограничениями (категория Б). Ко вторым относятся призывники с плоскостопием, сколиозом или деформацией грудной клетки (2-й степени), близорукостью менее 6 диоптрий. Такие срочники могут служить в подразделениях морской пехоты, военно-воздушных войсках, десантно-штурмовых батальонах для высадки в ближнем или глубоком тылу противника
Также есть альтернативная служба (АГС), при которой можно не идти в армию, а трудиться вместо этого на госпредприятиях. Добиться ее можно только в случае, если военная служба противоречит убеждениям (пацифистским, этическим, прагматическим и другим) или вероисповеданию человека.
Хотя большинство и служит в армии, вариант альтернативной службы тоже практикуется в России. Она включает в себя порядка 125 профессий различного профиля: учителя, инженеры, водители, радиотехники, слесари, операторы связи, врачи. Правда, длится такая служба в полтора раза дольше — 18 месяцев.
Освобождение от призыва получают призывники категории здоровья В (ограниченно годен), Г (временно не годен) и Д (не годен).
В первом случае комиссия обнаруживает серьезные проблемы со здоровьем у призывника. Например, туберкулез, сифилис, невротические, психические и расстройства личности, умственная отсталость, эпилепсия, бронхиальная астма, глаукома, неизлечимые инфекционные болезни и даже отсутствие 10 зубов на одной челюсти. При таком раскладе призывнику выдают военный билет и зачисляют в запас Вооруженных сил.
Призывники с этой категорией получают военный билет, будучи негодными к военной службе. Как правило, ее получают мужчины с тяжелыми заболеваниями: острые формы туберкулеза, лепра, ВИЧ, злокачественные образования (рак), эпилепсия с частыми приступами, полная потеря слуха, язва, грыжа, тяжелые последствия травм и другое.
Временную отсрочку от призыва на 6-12 месяцев получают призывники с категорией Г. Как только отсрочка закончится, медкомиссию проведут повторно. Эта категория предполагает временные проблемы со здоровьем. Например, экзема, расстройство после травм, состояние после операции, заболевания с нарушением эндокринной системой и прочие. Сюда же относится и недобор веса: отклонения в физическом развитии — рост ниже 150 сантиметров и вес меньше 45 килограммов.
Кроме того, отсрочку от армии дают студентам, обучающимся очно на бакалавриате, специалитете, магистратуре и в учреждениях среднего профессионального образования.
Отсрочку может получить призывник, который постоянно ухаживает за близкими родственниками, которые в этом нуждаются. К ним относятся родители, родные братья и сестра, дедушка и бабушка, усыновители и супруга.
Призывники, покинувшие место жительства за границей и прибывшие в Россию, тоже могут получить отсрочку. Это распространяется только на тех призывников, кто зарегистрировал ходатайство о признании вынужденным переселенцем или статус беженца в возрасте старше 17,5 лет.
Отсрочка дается один раз и действует максимально три месяца со дня признания вынужденным переселенцем.
На получение воинских званий влияет много факторов. В первую очередь, все упирается в срок несения службы. Как правило, одного года недостаточно, чтобы проявить себя поэтапно на нескольких званиях. В основном призывники могут рассчитывать на звания ефрейтора и младшего сержанта, реже — сержанта и старшего сержанта к окончанию службы. Чтобы заслужить повышение, нужно отличиться на учениях, в учебе, в боевой подготовке или при выполнении нормативов, участвовать в боевых операциях за границей или в боевом задание.
Прежде чем ступить на следующую ступень, необходимо некоторое время отслужить на текущей. Например, до младшего сержанта не повысят, если у срочника меньше трех месяцев выслуги в звании ефрейтора. То же самое — с младшим сержантом, сержантом и старшим сержантом. А чтобы стать старшиной, потребуется минимум полгода ходить старшим сержантом.
С 1996-го по 2008-й годы призывники без высшего образования отправлялись в армию на два года. Вот за этот срок можно было дослужиться и до старшего сержанта, и до старшины. Дальше — прапорщики, но в рамках срочной службы получить это звание на практике почти невозможно.
Служба начинается после прохождения военной подготовки, которая длится не больше двух месяцев. После этого срочники отправляются к месту прохождения военной службы, где принимают присягу.
Распорядок дня после присяги можно поделить на две основных составляющих: утро и день, обед и послеобеденное время.
06:00-06:30 — подъем, зарядка (по выходным и праздникам подъем сдвигается к 07:30);
07:00-07:30 — осмотр внешнего вида солдат, включая форму, обувь, длину ногтей и прочее;
08:00 — построение на завтрак.
После этого идет строевая подготовка, лекция и различные занятия.
14:00 — прием пищи;
14:30 — построение; доведение нового суточного наряда;
15:00-19:00 — занятия или рабочая деятельность;
19:00 — вечерний прием пищи;
19:30-20:45 — свободное время, когда можно почитать, принять душ, заняться спортом, привести в порядок форму и прочее;
21:00 — проверка личного состава, вечерняя прогулка с песней и осмотр;
21:30 — отбой.
Такое расписание актуально для каждого дня. Для разнообразия в зависимости от дня недели срочников отправляют ремонтировать автотранспорт, отрабатывать приемы, бегать, убирать прилегающие территории, тренироваться надевать противогазы. Единственные свободные дни — выходные.
Обязательные к посещению занятия: физподготовка и строевая подготовка на плацу, общая огневая подготовка и изучение оружия, основы выживания в особых или сложных условиях, рукопашный бой, изучение дисциплины, устава и военного права.