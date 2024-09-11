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Posted 11 сентября, 19:01

Published 11 сентября, 19:01

Modified 11 сентября, 19:01

Updated 11 сентября, 19:01

Короли ставок: топ-3 олигарха в букмекерском бизнесе Ростова

11 сентября 2024, 19:01
Сюжет
Эксклюзив
В Ростове и городах региона работают сотни офисов букмекерских компаний. RostovGazeta расскажет о троих самых богатых представителях этого бизнеса.

Первым стал основатель букмекерской компании Betcity Сергей Самсоненко. Совместно с матерью Раисой Самсоненко владеет ООО «Фортуна». В активах олигарха 2,7 млрд рублей.

Третьим стал совладелец «Бетсити» и «Фортуны» Леон Тирацуян. Вместе с собственной компанией «Вардар» они позволяют ему иметь в активах почти 130 млн рублей.

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Замыкает список владелец 5% «Бетсити» и «Фортуны» Андрей Каменев. Согласно открытым данным, его доход в 2022 году составил 1,4 млрд рублей.

Кто еще сколотил многомиллиардное состояние на донской земле, читайте в новом рейтинге RostovGazeta.

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