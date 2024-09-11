Короли ставок: топ-3 олигарха в букмекерском бизнесе Ростова

Posted 11 сентября, 19:01
Published 11 сентября, 19:01
Modified 11 сентября, 19:01
Updated 11 сентября, 19:01
Первым стал основатель букмекерской компании Betcity Сергей Самсоненко. Совместно с матерью Раисой Самсоненко владеет ООО «Фортуна». В активах олигарха 2,7 млрд рублей.
Третьим стал совладелец «Бетсити» и «Фортуны» Леон Тирацуян. Вместе с собственной компанией «Вардар» они позволяют ему иметь в активах почти 130 млн рублей.
Замыкает список владелец 5% «Бетсити» и «Фортуны» Андрей Каменев. Согласно открытым данным, его доход в 2022 году составил 1,4 млрд рублей.
Кто еще сколотил многомиллиардное состояние на донской земле, читайте в новом рейтинге RostovGazeta.