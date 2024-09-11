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Posted 11 сентября, 15:08

Published 11 сентября, 15:08

Modified 11 сентября, 15:10

Updated 11 сентября, 15:10

Легковушка протаранила автобус и влетела в столб в Ростове на Нагибина

Легковушка протаранила автобус и влетела в столб в Ростове на Нагибина

11 сентября 2024, 15:08
Фото: 29.mchs.gov.ru. для иллюстрации
Легковушка протаранила автобус и влетела в столб в Ростове на Нагибина
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону, кадрами происшествия делится Telegram-канал Don Mash.

Легковушка Hyundai Accent на перекрёстке столкнулась с автобусом. Удар транспортных средств был такой силы, что автобус сдвинул машину в столб.

На кадрах с места происшествия видно, что сильно пострадал капот иномарки. Механические повреждения получил и автобус.

По предварительным данным, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Инспекторы подробностями расследования инцидента пока не делились. Данные о ДТП уточняются.

Сбежавшего с места смертельного ДТП водителя нашли мертвым под Ростовом
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Фото: t.me/don_mash.

Ранее на трассе в Ростовской области столкнулись легковушка и скорая помощь.

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