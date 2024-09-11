Легковушка протаранила автобус и влетела в столб в Ростове на Нагибина

Posted 11 сентября, 15:08
Published 11 сентября, 15:08
Modified 11 сентября, 15:10
Updated 11 сентября, 15:10
Легковушка Hyundai Accent на перекрёстке столкнулась с автобусом. Удар транспортных средств был такой силы, что автобус сдвинул машину в столб.
На кадрах с места происшествия видно, что сильно пострадал капот иномарки. Механические повреждения получил и автобус.
По предварительным данным, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Инспекторы подробностями расследования инцидента пока не делились. Данные о ДТП уточняются.