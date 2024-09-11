rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 12:25

Published 11 сентября, 12:25

Modified 11 сентября, 12:27

Updated 11 сентября, 12:27

Магнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки

Магнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки

11 сентября 2024, 12:25
Фото: Unsplash
Магнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки
На Ростовскую область надвигается еще одна волна геомагнитной бури, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Утром 11 сентября закончился мощный магнитный шторм. Но уже вечером 12 сентября примерно в 21.00 Ростовскую область накроет пятибалльная магнитная буря. 13 сентября с 03.00 до 06.00 мск ее сила увеличится до шести баллов. Вся активность магнитосферы спадет к 18.00 мск.

Провоцируют инфаркт: врач рассказал, чем еще опасны магнитные бури для ростовчан
Узнать подробнее

В это время вероятность возникновения геомагнитного шторма составляет 35–40%. Во избежание проблем со здоровьем метеозависимым жителям Дона рекомендуется избегать перенапряжения и стрессовых ситуаций. Врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

Ранее донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь.

Читайте также:
В Ростовской области резко подскочит геомагнитная активностьНовая магнитная буря накроет Ростовскую областьУченые сообщили об угрозе геомагнитного шторма в Ростовской области
#Регина Симакова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Прогноз магнитных бурь#Магнитные бури#Геомагнитная активность#Магнитное поле#Геомагнитное поле#Магнитосфера
Подпишитесь
Популярное