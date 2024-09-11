Магнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки

В это время вероятность возникновения геомагнитного шторма составляет 35–40%. Во избежание проблем со здоровьем метеозависимым жителям Дона рекомендуется избегать перенапряжения и стрессовых ситуаций. Врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.