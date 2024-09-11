Магнитная буря в Ростовской области продлится еще почти сутки

Posted 11 сентября, 12:25
Published 11 сентября, 12:25
Modified 11 сентября, 12:27
Updated 11 сентября, 12:27
Утром 11 сентября закончился мощный магнитный шторм. Но уже вечером 12 сентября примерно в 21.00 Ростовскую область накроет пятибалльная магнитная буря. 13 сентября с 03.00 до 06.00 мск ее сила увеличится до шести баллов. Вся активность магнитосферы спадет к 18.00 мск.
В это время вероятность возникновения геомагнитного шторма составляет 35–40%. Во избежание проблем со здоровьем метеозависимым жителям Дона рекомендуется избегать перенапряжения и стрессовых ситуаций. Врачи советуют больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.
Ранее донской Минздрав рассказал, можно ли брать больничный из-за магнитных бурь.