Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове

Posted 11 сентября, 15:24
Published 11 сентября, 15:24
Modified 11 сентября, 15:24
Updated 11 сентября, 15:24
В новой схеме полностью переработана система теплоснабжения Ростова. Так, власти собираются развивать мощности Ростовской ТЭЦ-2. На ней увеличат диаметры основных магистралей.
По словам Логвиненко, это позволит высвободить потенциал котельной для нужд центра города, а также закрыть возрастающие потребности теплоснабжения Западного жилого массива.
Также градоначальник заверил, что эксперты подтвердили, что Ростову хватит мощностей для бесперебойного прохождения отопительного сезона.
Ранее стало известно, когда в Ростовской области снова поднимут тарифы ЖКУ. Решение о сроках их индексации власти согласовывают с антимонопольщиками.