rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 15:24

Published 11 сентября, 15:24

Modified 11 сентября, 15:24

Updated 11 сентября, 15:24

Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове

Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове

11 сентября 2024, 15:24
Фото: rostov-gorod.ru
Мощности ТЭЦ-2 хотят увеличить для решения проблем с отоплением в Ростове
Минэнерго России утвердило схему теплоснабжения Ростова-на-Дону на 2025 год, сообщил градоначальник Алексей Логвиненко.

В новой схеме полностью переработана система теплоснабжения Ростова. Так, власти собираются развивать мощности Ростовской ТЭЦ-2. На ней увеличат диаметры основных магистралей.

Жителям Ростова-на-Дону включили отопление в 36-градусную жару
Узнать подробнее

По словам Логвиненко, это позволит высвободить потенциал котельной для нужд центра города, а также закрыть возрастающие потребности теплоснабжения Западного жилого массива.

Также градоначальник заверил, что эксперты подтвердили, что Ростову хватит мощностей для бесперебойного прохождения отопительного сезона.

Ранее стало известно, когда в Ростовской области снова поднимут тарифы ЖКУ. Решение о сроках их индексации власти согласовывают с антимонопольщиками.

Читайте также:
Власти Ростова отказались расселять дом в центре после вмешательства СледкомаОтели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налогаВласти Ростова обещают оптимизировать графики водителей автобусов
#Виктория Прутковская#Общество#Россия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Отопление#Алексей Логвиненко#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация Ростова#Отопление в Ростове#Отопительный сезон в Ростове#Ростов#Городская администрация#Логвиненко#ТЭЦ в Ростовской области#Минэнерго
Подпишитесь
Популярное