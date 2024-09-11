На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово

Posted 11 сентября, 09:15
Published 11 сентября, 09:15
Modified 11 сентября, 09:17
Updated 11 сентября, 09:17
Утром 11 сентября на автодороге М-4 «Дон» рядом с поселком Тарасовский Ростовской области произошло ДТП. На месте дежурят машины скорой помощи, полиции и спасателей. В связи с чем выросла большая пробка. Машины стоят по левой стороне в сторону Москвы на 877 километре. Общая длина дорожного затора составляет 5,23 километра.
Водителям необходимо заранее продумать маршрут объезда или по возможности отложить не надолго поездку в сторону столицы России.
Читайте также о том, что жители Ростова-на-Дону жалуются на постоянные пробки на Западном. Проблемы с движением возникают из-за строительства скоростного трамвая.
До этого на трассе в Ростовской области в жутком ДТП столкнулись легковушка и скорая помощь.