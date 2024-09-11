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Posted 11 сентября, 09:15

Published 11 сентября, 09:15

Modified 11 сентября, 09:17

Updated 11 сентября, 09:17

На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово

На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово

11 сентября 2024, 09:15
Фото: donland.ru
На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово
В Ростовской области из-за аварии сильно парализовало трассу М-4 «Дон». Сведения размещены на сервисе «Яндекс Карты».

Утром 11 сентября на автодороге М-4 «Дон» рядом с поселком Тарасовский Ростовской области произошло ДТП. На месте дежурят машины скорой помощи, полиции и спасателей. В связи с чем выросла большая пробка. Машины стоят по левой стороне в сторону Москвы на 877 километре. Общая длина дорожного затора составляет 5,23 километра.

Общая длина дорожного затора составляет 5,23 километра.Общая длина дорожного затора составляет 5,23 километра.
Фото: Яндекс. Карты. Общая длина дорожного затора составляет 5,23 километра.
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Фото: t.me/m4dononline. На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово

Водителям необходимо заранее продумать маршрут объезда или по возможности отложить не надолго поездку в сторону столицы России.

Читайте также о том, что жители Ростова-на-Дону жалуются на постоянные пробки на Западном. Проблемы с движением возникают из-за строительства скоростного трамвая.

До этого на трассе в Ростовской области в жутком ДТП столкнулись легковушка и скорая помощь.

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