На М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово

Утром 11 сентября на автодороге М-4 «Дон» рядом с поселком Тарасовский Ростовской области произошло ДТП. На месте дежурят машины скорой помощи, полиции и спасателей. В связи с чем выросла большая пробка. Машины стоят по левой стороне в сторону Москвы на 877 километре. Общая длина дорожного затора составляет 5,23 километра.