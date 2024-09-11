rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 08:45

Published 11 сентября, 08:45

Modified 11 сентября, 08:47

Updated 11 сентября, 08:47

На трассе в Ростовской области врезались легковушка и скорая помощь

На трассе в Ростовской области столкнулись легковушка и скорая помощь

11 сентября 2024, 08:45
Фото: 1MI
На трассе в Ростовской области врезались легковушка и скорая помощь
В Ростовской области произошло лобовое столкновение кареты скорой помощи и легкового автомобиля, видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Блокнот Волгодонск».

Утром 11 сентября недалеко от хутора Зеленолугский Мартыновского района Ростовской области произошло жуткое ДТП. На трассе «Ростов — Волгодонск» во время движения на полной скорости столкнулись Lada Priora и автомобиль скорой помощи.

Оба транспортных средства буквально разворотило. Легковой автомобиль выбросило далеко за пределы дороги, а передняя часть скорой помощи оказалась полностью смята.

Четыре пассажира пострадали в ДТП с такси в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее
Фото: Блокнот Волгодонск.

Очевидцы утверждают, что в результате ДТП погиб один человек.

Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Ранее фура под Таганрогом раздавила иномарку вместе с водителем.

Читайте также:
В смертельном ДТП в Ростовской области пострадали четыре человекаПоявилось видео массового ДТП из пяти машин на трассе М-4 «Дон» под РостовомВ Таганроге четыре человека пострадали в ДТП с улетевшей в забор иномаркой
#Регина Симакова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Скорая помощь#Страшное ДТП#Автомобили#Столкновение#Происшествия
Подпишитесь
Популярное