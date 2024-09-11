На трассе в Ростовской области столкнулись легковушка и скорая помощь

Posted 11 сентября, 08:45
Published 11 сентября, 08:45
Modified 11 сентября, 08:47
Updated 11 сентября, 08:47
Утром 11 сентября недалеко от хутора Зеленолугский Мартыновского района Ростовской области произошло жуткое ДТП. На трассе «Ростов — Волгодонск» во время движения на полной скорости столкнулись Lada Priora и автомобиль скорой помощи.
Оба транспортных средства буквально разворотило. Легковой автомобиль выбросило далеко за пределы дороги, а передняя часть скорой помощи оказалась полностью смята.
Очевидцы утверждают, что в результате ДТП погиб один человек.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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