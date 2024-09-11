На трассе в Ростовской области столкнулись легковушка и скорая помощь

Утром 11 сентября недалеко от хутора Зеленолугский Мартыновского района Ростовской области произошло жуткое ДТП. На трассе «Ростов — Волгодонск» во время движения на полной скорости столкнулись Lada Priora и автомобиль скорой помощи.