rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 11:02

Published 11 сентября, 11:02

Modified 11 сентября, 11:04

Updated 11 сентября, 11:04

Активы самого богатого агрария в Ростовской области превысили 55 млрд рублей

Названы имена десяти самых богатых аграриев Ростовской области

11 сентября 2024, 11:02

Активы самого богатого агрария в Ростовской области превысили 55 млрд рублей

Сюжет
Эксклюзив
Общая площадь сельхозугодий Дона превышает 8,8 тысячи гектаров, что сравнимо с площадью Мальдивского архипелага. RostovGazeta выделила 10 самых состоятельных землевладельцев в Ростовской области.

Первое место занял владелец ООО «Астон-Агро» Вадим Викулов. Сумма его чистых активов превышает 55 млрд рублей.

Серебряным призером негласной аграрной номинации стал Александр Ярошенко. Ему принадлежит ООО «Холдинг-Урал-Дон» (85,62%). Стоимость всех компаний бизнесмена составляет 9,2 млрд рублей. Вместе с Александром Ярошенко холдингом владеют члены его семьи.

Владелец агрофирмы «Целина» Владимир Черкезов встал на третье место, на его счету более 15 млрд рублей чистых активов.

Донские аграрии готовы к осенней посевной
Узнать подробнее

Четвертое место за Сергеем Игнашевым, владельцем 25,07% ООО «Маныч-агро». Предприятие занимается выращиванием зерновых культур. Общая сумма чистых активов Гончарова — около 1,7 миллиарда рублей.

В десятку попал и Александр Максимченко, сумма активов которого составляет 4,3 млрд рублей. Его ООО «ПКФ „НБ-центр“ занимается торговлей зерном, АО им. Т. Г. Шевченко — выращиванием зерна.

Шестое место занял Николай Гончаров. В его владении ООО «Аграрная инвестиционная компания» и половина ООО «АФ „Зеленая роща“». Сумма чистых активов Гончарова немногим больше 7 млрд рублей.

Седьмым в списке богатейших аграриев Дона, по версии RostovGazeta, стал Эдуард Курочкин. Ему принадлежит ООО «Раздолье», в активах — 3,4 млрд рублей.

Аграрии объяснили, из-за чего в Ростовской области бешено растут цены на овощи
Узнать подробнее

Родственник и совладелец некоторых предприятий предыдущего землевладельца, Александр Гончаров занял 8 место. В активах олигарха 5,7 млрд рублей.

Предпоследнее 9 место застолбил еще один представитель семьи Гончаровых — Татьяна Гончарова. Она владеет долями в агрофирмах «Индустриальное» и «Калининское», которые занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей. Их стоимость составляет почти 2,7 млрд рублей.

Самым бедным среди самых богатых аграриев стал Петр Ходыкин. Бизнесмен владеет ООО «Югагрохолдинг». В его активах 2,1 млрд рублей.

О том, кто еще попал в список самых богатых ростовчан по версии RostovGazeta, читайте в нашем уникальном проекте.

Читайте также:
Фермер рассказал, когда упадут цены на картофель в Ростовской областиФермер объяснил скачок цен на 80% на картофель в Ростовской областиВ Аксае построят крупный рынок для местных фермеров
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Аграрии в Ростове#Аграрии
Подпишитесь
Популярное