Названы имена десяти самых богатых аграриев Ростовской области

Posted 11 сентября, 11:02
Published 11 сентября, 11:02
Modified 11 сентября, 11:04
Updated 11 сентября, 11:04
Первое место занял владелец ООО «Астон-Агро» Вадим Викулов. Сумма его чистых активов превышает 55 млрд рублей.
Серебряным призером негласной аграрной номинации стал Александр Ярошенко. Ему принадлежит ООО «Холдинг-Урал-Дон» (85,62%). Стоимость всех компаний бизнесмена составляет 9,2 млрд рублей. Вместе с Александром Ярошенко холдингом владеют члены его семьи.
Владелец агрофирмы «Целина» Владимир Черкезов встал на третье место, на его счету более 15 млрд рублей чистых активов.
Четвертое место за Сергеем Игнашевым, владельцем 25,07% ООО «Маныч-агро». Предприятие занимается выращиванием зерновых культур. Общая сумма чистых активов Гончарова — около 1,7 миллиарда рублей.
В десятку попал и Александр Максимченко, сумма активов которого составляет 4,3 млрд рублей. Его ООО «ПКФ „НБ-центр“ занимается торговлей зерном, АО им. Т. Г. Шевченко — выращиванием зерна.
Шестое место занял Николай Гончаров. В его владении ООО «Аграрная инвестиционная компания» и половина ООО «АФ „Зеленая роща“». Сумма чистых активов Гончарова немногим больше 7 млрд рублей.
Седьмым в списке богатейших аграриев Дона, по версии RostovGazeta, стал Эдуард Курочкин. Ему принадлежит ООО «Раздолье», в активах — 3,4 млрд рублей.
Родственник и совладелец некоторых предприятий предыдущего землевладельца, Александр Гончаров занял 8 место. В активах олигарха 5,7 млрд рублей.
Предпоследнее 9 место застолбил еще один представитель семьи Гончаровых — Татьяна Гончарова. Она владеет долями в агрофирмах «Индустриальное» и «Калининское», которые занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей. Их стоимость составляет почти 2,7 млрд рублей.
Самым бедным среди самых богатых аграриев стал Петр Ходыкин. Бизнесмен владеет ООО «Югагрохолдинг». В его активах 2,1 млрд рублей.
О том, кто еще попал в список самых богатых ростовчан по версии RostovGazeta, читайте в нашем уникальном проекте.