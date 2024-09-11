Названы имена десяти самых богатых аграриев Ростовской области

Предпоследнее 9 место застолбил еще один представитель семьи Гончаровых — Татьяна Гончарова. Она владеет долями в агрофирмах «Индустриальное» и «Калининское», которые занимаются выращиванием однолетних культур и торговлей. Их стоимость составляет почти 2,7 млрд рублей.