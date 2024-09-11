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Posted 11 сентября, 13:00

Published 11 сентября, 13:00

Modified 11 сентября, 13:00

Updated 11 сентября, 13:00

Названы самые богатые жители Ростовской области

Названы самые богатые бизнесмены Ростовской области

11 сентября 2024, 13:00
Фото: rostovgazeta.ru
Названы самые богатые жители Ростовской области

Самым богатым бизнесменом в Ростовской области стал владелец АО «Астон»

Сюжет
Эксклюзив
В топ-3 вошли владелец группы компаний «Астон» Вадим Викулов, основатель компании «Глория Джинс» Владимир Мельников, владелица «РКЗ-Тавр» и еще совладелица еще 36 предприятий Киряки Саввиди.

При подсчете активов редакция RostovGazeta не учитывала личное имущество бизнесменов

Самым богатым человеком Ростовской области стал Вадим Викулов, которому полностью принадлежит АО «Астон», крупный производитель и экспортер растительного масла и зерна. Всего в его владении находится 18 компаний с суммарной выручкой более 173 млрд рублей.

Второе место на нашем пьедестале занимает Владимир Мельников, владелец АО «Глория Джинс» и еще двух компаний в Ростовской области. В его активах внушительная сумма — более 116 млрд рублей.

«Победнее» оказалась Киряки Саввиди, выручка которой от 37 компаний, разбросанных по всему югу России и не только, превысила 26 млрд рублей.

О том, кто вошел в топ-10 самых богатых людей региона, читайте в материале RostovGazeta.

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