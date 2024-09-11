Названы самые богатые бизнесмены Ростовской области

Posted 11 сентября, 13:00
Published 11 сентября, 13:00
Modified 11 сентября, 13:00
Updated 11 сентября, 13:00
При подсчете активов редакция RostovGazeta не учитывала личное имущество бизнесменов
Самым богатым человеком Ростовской области стал Вадим Викулов, которому полностью принадлежит АО «Астон», крупный производитель и экспортер растительного масла и зерна. Всего в его владении находится 18 компаний с суммарной выручкой более 173 млрд рублей.
Второе место на нашем пьедестале занимает Владимир Мельников, владелец АО «Глория Джинс» и еще двух компаний в Ростовской области. В его активах внушительная сумма — более 116 млрд рублей.
«Победнее» оказалась Киряки Саввиди, выручка которой от 37 компаний, разбросанных по всему югу России и не только, превысила 26 млрд рублей.
О том, кто вошел в топ-10 самых богатых людей региона, читайте в материале RostovGazeta.