Один в тяжелом состоянии: двух школьников сбили машины в Ростовской области

Posted 11 сентября, 07:08
Published 11 сентября, 07:08
Modified 11 сентября, 07:10
Updated 11 сентября, 07:10
Вечером 10 сентября в городе произошли две аварии с участием несовершеннолетних. Около 18:00 на улице Ворошилова, 122 ученик начальной школы переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля не успел остановиться и сбил ребенка на полном ходу.
Аналогичная ситуация произошла в районе дома № 198 по Ворошилова. Там на проезжую часть вышел 8-летний школьник.
Пострадавших детей с травмами доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь почти больше 12 часов.
Помимо того, что водители могут стать фигурантами уголовных дел, им придется потратиться на ремонт машин. После ДТП у одной из них разбито лобовое стекло, у другой — помята крышка капота.
За день до этого на трассе под Таганрогом насмерть разбился 21-летний парень. Фура буквально раздавила легковушку вместе с водителем.