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Posted 11 сентября, 07:08

Published 11 сентября, 07:08

Modified 11 сентября, 07:10

Updated 11 сентября, 07:10

Двух детей увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

Один в тяжелом состоянии: двух школьников сбили машины в Ростовской области

11 сентября 2024, 07:08
Фото: 1MI
Двух детей увезли на скорой после ДТП в Ростовской области

Двух школьников сбили машины в Ростовской области

Двое детей попали под колеса авто в городе Морозовске, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

Вечером 10 сентября в городе произошли две аварии с участием несовершеннолетних. Около 18:00 на улице Ворошилова, 122 ученик начальной школы переходил дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля не успел остановиться и сбил ребенка на полном ходу.

Аналогичная ситуация произошла в районе дома № 198 по Ворошилова. Там на проезжую часть вышел 8-летний школьник.

Пострадавших детей с травмами доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь почти больше 12 часов.

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Помимо того, что водители могут стать фигурантами уголовных дел, им придется потратиться на ремонт машин. После ДТП у одной из них разбито лобовое стекло, у другой — помята крышка капота.

За день до этого на трассе под Таганрогом насмерть разбился 21-летний парень. Фура буквально раздавила легковушку вместе с водителем.

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