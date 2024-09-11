Опасного мотылька нашли в двух районах Ростовской области

Это разновидность бабочек наиболее распространена в лесостепной, степной и южной зонах тайги, однако часто встречается и на полях донского края. Луговые мотыльки в основном селятся на кормовых и овощных культурах — это их излюбленные места. Гусеницы поедают сахарную свеклу, картофель, рапс, сою. Кроме того, в рацион может войти кукуруза, подсолнечник и люцерна. А вот зерновые культуры насекомое избегает — это самый крайний вариант для мотылька, когда ничего другого поблизости нет.