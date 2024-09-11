Опасного мотылька нашли в двух районах Ростовской области

Posted 11 сентября, 10:40
Published 11 сентября, 10:40
Modified 11 сентября, 10:42
Updated 11 сентября, 10:42
Это разновидность бабочек наиболее распространена в лесостепной, степной и южной зонах тайги, однако часто встречается и на полях донского края. Луговые мотыльки в основном селятся на кормовых и овощных культурах — это их излюбленные места. Гусеницы поедают сахарную свеклу, картофель, рапс, сою. Кроме того, в рацион может войти кукуруза, подсолнечник и люцерна. А вот зерновые культуры насекомое избегает — это самый крайний вариант для мотылька, когда ничего другого поблизости нет.
Когда гусеницы вылупляются из яиц, они начинают есть сорняки, помогая фермерам, а после этого — переходят на культурные растения.
В 2024 году лугового мотылька нашли в Ремонтненском районе (по 10 штук на каждые 50 шагов) и Боковском районах (по одной штуке на 50 шагов).
После обработки полей вредителей там больше не обнаруживали.
Ранее стало известно о возможном появлении саранчи из соседних регионов. Распространение этих вредителей пока не прогнозируется на Дону, но в период размножения они могут перебраться в наш регион.