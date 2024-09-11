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Posted 11 сентября, 17:50

Published 11 сентября, 17:50

Modified 11 сентября, 17:52

Updated 11 сентября, 17:52

Озеро вонючей воды затопило улицу на Западном в Ростове

«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана

11 сентября 2024, 17:50
Фото: rostovgazeta.ru. Озеро вонючей воды затопило улицу на Западном в Ростове

Западный в Ростове весь день топит из вонючего коммунального фонтана

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Эксклюзив
Вода из люка с отвратительным запахом продолжает бить фонтаном на улице 2-я Краснодарская в Ростове, разливаясь по всему району. Об этом RostovGazeta сообщили местные жители.

По словам ростовчан, вонючая вода из люка забила на 2-й Краснодарской в районе 10 часов утра.

«Мы звонили в водоканал, но к обеду никакой реакции не последовало», — говорят местные жители.
Вечером корреспондент RostovGazeta посетил место аварии и увидел, что вода продолжает бить из люкаВечером корреспондент RostovGazeta посетил место аварии и увидел, что вода продолжает бить из люка
Вонючая вода продолжает бить из люка на 2-ой Краснодарской в Ростове Вонючая вода продолжает бить из люка на 2-ой Краснодарской в Ростове
Вечером корреспондент RostovGazeta посетил место аварии и увидел, что вода продолжает бить из люка. Фото: rostovgazeta.ru

Вечером корреспондент RostovGazeta посетил место происшествия и обнаружил, что ситуация мало, чем изменилась. И хотя на месте стояли машины водоканала, зловонная вода из люка продолжала бежать, затапливая улицы.

На месте работали машины водоканала На месте работали машины водоканала
Вода продолжала лить Вода продолжала лить
Кое где сооружены переправы Кое где сооружены переправы
На месте работали машины водоканала . Фото: rostovgazeta.ru

Во многих местах дорогу не перейти из-за сильных потоков воды. Кое-где сооружены переправы. Где их нет, приходится далеко обходить.

Видео: rostovgazeta.ru. Во многих местах сильные потоки воды

Более того, в местах сильного разлива ощущается отвратительная вонь.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовчане получили огромные платежи за воду.

Будто в бассейне купались: ростовчане заявили об огромных суммах в платежках за воду
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