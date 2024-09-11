«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана

Posted 11 сентября, 17:50
Published 11 сентября, 17:50
Modified 11 сентября, 17:52
Updated 11 сентября, 17:52
По словам ростовчан, вонючая вода из люка забила на 2-й Краснодарской в районе 10 часов утра.
«Мы звонили в водоканал, но к обеду никакой реакции не последовало», — говорят местные жители.
Вечером корреспондент RostovGazeta посетил место происшествия и обнаружил, что ситуация мало, чем изменилась. И хотя на месте стояли машины водоканала, зловонная вода из люка продолжала бежать, затапливая улицы.
Во многих местах дорогу не перейти из-за сильных потоков воды. Кое-где сооружены переправы. Где их нет, приходится далеко обходить.
Более того, в местах сильного разлива ощущается отвратительная вонь.