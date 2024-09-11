«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана

Западный в Ростове весь день топит из вонючего коммунального фонтана

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Вода из люка с отвратительным запахом продолжает бить фонтаном на улице 2-я Краснодарская в Ростове, разливаясь по всему району. Об этом RostovGazeta сообщили местные жители.