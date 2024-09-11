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Posted 11 сентября, 09:51

Published 11 сентября, 09:51

Modified 11 сентября, 09:53

Updated 11 сентября, 09:53

По факту нападения семейной пары из Краснодара на мальчика заведено дело

11 сентября 2024, 09:51
В Краснодаре семейная пара напала на десятилетнего мальчика, обвинив его в оскорблениях их сына. Мать пострадавшего заявила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.

По словам собеседницы RT, нападавшая соседка попыталась связаться с ними.

«Конечно, они чувствуют себя виноватыми. Но я отказалась разговаривать. Они должны были сделать это изначально. Если бы пришли и по-человечески извинились, никто бы не стал обращаться в полицию», — заявила она.

Она добавила, что сейчас занимается здоровьем сына. У него были неврологические проблемы, и после перенесённого стресса они обострились.

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