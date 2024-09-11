По факту нападения семейной пары из Краснодара на мальчика заведено дело

В Краснодаре семейная пара напала на десятилетнего мальчика, обвинив его в оскорблениях их сына. Мать пострадавшего заявила, что по факту нападения возбуждено уголовное дело.