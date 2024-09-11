По факту нападения семейной пары из Краснодара на мальчика заведено дело

Posted 11 сентября, 09:51
Published 11 сентября, 09:51
Modified 11 сентября, 09:53
Updated 11 сентября, 09:53
По словам собеседницы RT, нападавшая соседка попыталась связаться с ними.
«Конечно, они чувствуют себя виноватыми. Но я отказалась разговаривать. Они должны были сделать это изначально. Если бы пришли и по-человечески извинились, никто бы не стал обращаться в полицию», — заявила она.
Она добавила, что сейчас занимается здоровьем сына. У него были неврологические проблемы, и после перенесённого стресса они обострились.