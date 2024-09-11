Поезд из Батайска подорвали в Белгородской области 10 сентября

Жуткое ЧП случилось на 697-м километре перегона «Новый Оскол-Волоконовка» (возле хутора Жилина Новооскольского муниципального округа). Из-за взрыва на ж/д дороге больше десятка вагонов вместе с тепловозом отбросило в сторону. Машинист вместе с помощником чудом уцелели — по информации следователей на транспорте, им даже не понадобилась медпомощь.