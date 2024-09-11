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Posted 11 сентября, 09:16

Published 11 сентября, 09:16

Modified 11 сентября, 09:18

Updated 11 сентября, 09:18

Поезд из Батайска подорвали в Белгородской области 10 сентября

Поезд из Батайска подорвали в Белгородской области 10 сентября

11 сентября 2024, 09:16
Фото: тг канал bazabazon
Поезд из Батайска подорвали в Белгородской области 10 сентября
Локомотив из Батайска сошел с рельсов из-за взрыва в Белгородской области 10 сентября, сообщает 1рнд.

Жуткое ЧП случилось на 697-м километре перегона «Новый Оскол-Волоконовка» (возле хутора Жилина Новооскольского муниципального округа). Из-за взрыва на ж/д дороге больше десятка вагонов вместе с тепловозом отбросило в сторону. Машинист вместе с помощником чудом уцелели — по информации следователей на транспорте, им даже не понадобилась медпомощь.

Известно, что поезд был грузовым. Когда он добрался до Белгородской области, то был пуст. Вероятно, локомотив либо ехал за товаром, либо уже успел его выгрузить.

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По факту инцидента возбудили уголовное дело о террористическом акте, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба.

Из-за схода вагонов временно закрыли движение поездов на участке железной дороги. К месту ЧП прибыли восстановительные поезда — их пустили в объезд. Когда именно восстановят движение, неизвестно.

Ранее RostovGazeta сообщала о жуткой смерти 33-летнего мужчины под колесами поезда. Пешеход погиб на перегоне «Горная — Шахтная». Он не услышал сигнала приближающегося состава, а машинист не успел остановить огромный транспорт.

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#Евгения Волкова#Батайск#Взрыв#Железная дорога#Поезд#Белгородская область#Уголовное дело#Террористический акт#Происшествия
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