Политолог призвал ужесточить требования для мигрантов в Ростовской области

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В отношении мигрантов, в том числе и в Ростовской области, идет правильная политика по ужесточению мер. Это закономерно и связано с отстаиванием нашей национальной идентичности. Иностранные граждане должны знать, что позволительно в нашей стране, сообщил RostovGazeta политолог Григорий Болдырев.