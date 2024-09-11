Политолог призвал ужесточить требования для мигрантов в Ростовской области

Posted 11 сентября, 10:33
Published 11 сентября, 10:33
Modified 11 сентября, 10:37
Updated 11 сентября, 10:37
Собеседник делится мнением, что на экзамене по русскому языку для мигрантов, нужно однозначно вводить дополнительные требования, которые усилят контроль над знанием русского языка.
«Второй момент касается истории нашей страны. Мигранты обязаны знать историю той страны, в которую они въезжают. Также обязаны знать культуру, этику и эстетику. Люди должны понимать, что позволительно у нас, какие есть запреты и требования», — отмечает Григорий Болдырев.
Спикер добавляет, что такое триединство предметов — русский язык, историю и культуру, приезжие обязаны изучать в рамках единого курса для мигрантов.
«Только тогда, я думаю, мы отсеем большую часть тех, кто не готов жить по законам нашей страны», — делится мнением политолог.
Что касается вопроса о том, должны ли мигранты проходить срочную службу, спикер считает, что здесь должны предъявляться такие же требования, как и ко всем гражданам нашей страны.
«То есть, если человек годен к службе, он призывается. Если не годен по состоянию здоровья, значит, он должен проявить себя на каком-то ином поприще. Это обязательно должен быть общественно-полезный труд. А просто так, с целью праздного въезда в нашу страну, можно давать въезд на 90 дней, как сейчас и делается. Но получение вида на жительство в России, должно происходить только в трех случаях: трудоустройство, служба в армии или получение образования в наших вузах. Четвертого быть не должно», — резюмирует спикер.
Ранее RostovGazeta сообщала, что представители военкомата массово вручили повестки мигрантам в Ростовской области.