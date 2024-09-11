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Posted 11 сентября, 18:29

Published 11 сентября, 18:29

Modified 11 сентября, 19:15

Updated 11 сентября, 19:15

Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок

Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок

11 сентября 2024, 18:29
Фото: https://t.me/azov_sobytiya/19463
Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок
Потолок обвалился в Азовском гуманитарно-технологическом колледже, сообщают очевидцы в telegram-канале «Азов События».

По словам учащихся, плитка в АГТК обрушилась на пол днем 11 сентября. Инцидент произошел на четвертом этаже здания по улице Мира.

На кадрах видно, как упали несколько плит, а следом за ними посыпался строительный мусор.

— Потому что бардак прикрывают потолками подвесными, — пишут в комментариях горожане. — Лучше бы он в администрации рухнул, а то только в школах, больницах, теперь в колледже.
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— Сегодня мне прям на тетрадь потолок посыпался, — поделился кто-то из учащихся.
Официального подтверждения инцидента не поступало. Информация будет уточняться.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как с балкона старинного особняка падали на тротуар куски бетона. Часть здания осыпалась в центре Ростова-на-Дону, на проспекте Буденновском. Грохот был таким громким, что некоторые испугались, решив, что сработала система ПВО.

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