Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок

Posted 11 сентября, 18:29
Published 11 сентября, 18:29
Modified 11 сентября, 19:15
Updated 11 сентября, 19:15
По словам учащихся, плитка в АГТК обрушилась на пол днем 11 сентября. Инцидент произошел на четвертом этаже здания по улице Мира.
На кадрах видно, как упали несколько плит, а следом за ними посыпался строительный мусор.
— Потому что бардак прикрывают потолками подвесными, — пишут в комментариях горожане. — Лучше бы он в администрации рухнул, а то только в школах, больницах, теперь в колледже.
— Сегодня мне прям на тетрадь потолок посыпался, — поделился кто-то из учащихся.
Официального подтверждения инцидента не поступало. Информация будет уточняться.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как с балкона старинного особняка падали на тротуар куски бетона. Часть здания осыпалась в центре Ростова-на-Дону, на проспекте Буденновском. Грохот был таким громким, что некоторые испугались, решив, что сработала система ПВО.