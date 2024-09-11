Посреди учебного дня в колледже Азова обрушился потолок

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как с балкона старинного особняка падали на тротуар куски бетона. Часть здания осыпалась в центре Ростова-на-Дону, на проспекте Буденновском. Грохот был таким громким, что некоторые испугались, решив, что сработала система ПВО.