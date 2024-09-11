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Posted 11 сентября, 10:07

Published 11 сентября, 10:07

Modified 11 сентября, 10:09

Updated 11 сентября, 10:09

Появились первые жуткие кадры с места взрыва поезда из Батайска

Появились первые кадры с места взрыва поезда из Батайска под Белгородом

11 сентября 2024, 10:07
Фото: ТГ Это Ростов
Появились первые жуткие кадры с места взрыва поезда из Батайска
Очевидцы поделились страшными кадрами с места взрыва в Белгородской области, после которого поезд из Батайска сошел с рельсов, видео опубликована в telegram-канале «Это Ростов Новости».

На видео сняли десятки вагонов, которые отбросило с ж/д путей. Большинство из них завалились на бок — состав буквально разбросало вокруг дороги. Один из вагонов превратился в груду металлолома — возможно, именно там находился машинист со своим помощником. Металлические листы обшивки поезда скомканы, как бумага, наружу торчат запчасти. Скорее всего, именно этот вагон принял на себя основной удар.

— Повезло, что не пассажирский, — написали в комментариях пользователи соцсетей. — Кошмар!
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Фото: ТГ Это Ростов. Появились первые жуткие кадры с места взрыва поезда из Батайска

Как сообщала RostovGazeta, взрыв в Белгородской области произошел 10 сентября около 23:30. Поезд из Батайска подорвался на 697-м километре перегона «Новый Оскол — Волоконовка». Машинист с помощником чудом выжили — им даже не понадобилась медпомощь.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о террористическом акте, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба. Один только ремонт локомотив наверняка обойдется в миллионы рублей, не говоря уже о железнодорожном полотне.

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