Появились первые кадры с места взрыва поезда из Батайска под Белгородом

На видео сняли десятки вагонов, которые отбросило с ж/д путей. Большинство из них завалились на бок — состав буквально разбросало вокруг дороги. Один из вагонов превратился в груду металлолома — возможно, именно там находился машинист со своим помощником. Металлические листы обшивки поезда скомканы, как бумага, наружу торчат запчасти. Скорее всего, именно этот вагон принял на себя основной удар.