Появились первые кадры с места взрыва поезда из Батайска под Белгородом

Posted 11 сентября, 10:07
Published 11 сентября, 10:07
Modified 11 сентября, 10:09
Updated 11 сентября, 10:09
На видео сняли десятки вагонов, которые отбросило с ж/д путей. Большинство из них завалились на бок — состав буквально разбросало вокруг дороги. Один из вагонов превратился в груду металлолома — возможно, именно там находился машинист со своим помощником. Металлические листы обшивки поезда скомканы, как бумага, наружу торчат запчасти. Скорее всего, именно этот вагон принял на себя основной удар.
— Повезло, что не пассажирский, — написали в комментариях пользователи соцсетей. — Кошмар!
Как сообщала RostovGazeta, взрыв в Белгородской области произошел 10 сентября около 23:30. Поезд из Батайска подорвался на 697-м километре перегона «Новый Оскол — Волоконовка». Машинист с помощником чудом выжили — им даже не понадобилась медпомощь.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о террористическом акте, повлекшем причинение значительного имущественного ущерба. Один только ремонт локомотив наверняка обойдется в миллионы рублей, не говоря уже о железнодорожном полотне.