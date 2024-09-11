Появились страшные кадры смертельного ДТП с участием скорой в Ростовской области

Напомним, что утром 11 сентября на автодороге «Ростов — Волгодонск» произошла страшная авария. 43-летний водитель Lada Priora хотел совершить обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к тому, что отечественное авто врезалось в машину скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.