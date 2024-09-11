Появились страшные кадры смертельного ДТП с участием скорой в Ростовской области

Posted 11 сентября, 09:39
Published 11 сентября, 09:39
Modified 11 сентября, 09:41
Updated 11 сентября, 09:41
Напомним, что утром 11 сентября на автодороге «Ростов — Волгодонск» произошла страшная авария. 43-летний водитель Lada Priora хотел совершить обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к тому, что отечественное авто врезалось в машину скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.
От мощного удара «обгонщик» погиб сразу же. На видео заметно, что машину отбросило на обочину, а ее переднюю часть в дребезги разбило. Медицинский автомобиль пострадал не меньше. Кабина вмята, а бампер разбросало по всей дороге.
До этого на М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово.