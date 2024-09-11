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Posted 11 сентября, 09:39

Published 11 сентября, 09:39

Modified 11 сентября, 09:41

Updated 11 сентября, 09:41

Появились кадры смертельного ДТП с участием скорой помощи в Ростовской области

Появились страшные кадры смертельного ДТП с участием скорой в Ростовской области

11 сентября 2024, 09:39
Фото: видео соцсети. 1MI
Появились кадры смертельного ДТП с участием скорой помощи в Ростовской области
В Ростовской области водитель легкового автомобиля пошел на обгон и влетел в «Газель» скорой помощи, кадры смертельного столкновения опубликовал телеграм-канал «Ростов сити News».

Напомним, что утром 11 сентября на автодороге «Ростов — Волгодонск» произошла страшная авария. 43-летний водитель Lada Priora хотел совершить обгон в разрешенном месте, но не убедился в безопасности маневра. Это привело к тому, что отечественное авто врезалось в машину скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.

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От мощного удара «обгонщик» погиб сразу же. На видео заметно, что машину отбросило на обочину, а ее переднюю часть в дребезги разбило. Медицинский автомобиль пострадал не меньше. Кабина вмята, а бампер разбросало по всей дороге.

До этого на М-4 «Дон» образовалась многокилометровая пробка из-за ДТП под Миллерово.

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