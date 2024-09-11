Представитель АвтоВАЗа Ильинский назвал причину повышения цены на Lada Vesta

По данным «Метриум Групп» средняя стоимость метра площади в новостройке эконом-класса в Москве в 2015 году составляла 147 890 рублей. По информации пресс-службы «Совкомбанка» в 2023 году данный показатель составил уже 320 000 рублей. Схожая ситуация и на автомобильном рынке. В 2022 году новый Haval Jolion в базовой комплектации стоил 1 189 000 рублей, а в марте текущего года уже без малого два миллиона рублей.