Представитель АвтоВАЗа Ильинский назвал причину повышения цены на Lada Vesta

Posted 11 сентября, 06:00
Published 11 сентября, 06:00
Modified 11 сентября, 06:01
Updated 11 сентября, 06:01
Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы АвтоВАЗа, в беседе с «Ридусом» рассказал о причинах повышения цен на автомобиль Lada Vesta в базовой комплектации. Стоимость отечественной машины с 2015 года выросла на 725 тысяч рублей и теперь составляет около 1,24 миллиона рублей.
Ильинский подчеркнул, что рост цены на отечественный седан не превышает среднего роста цен на ряд других групп товаров, которые не являются социально значимыми. Он добавил, что за последние девять лет подорожала одежда, недвижимость, топливо, авиабилеты и многое другое. Стоимость автомобилей тоже увеличивается из-за инфляции.
По данным «Метриум Групп» средняя стоимость метра площади в новостройке эконом-класса в Москве в 2015 году составляла 147 890 рублей. По информации пресс-службы «Совкомбанка» в 2023 году данный показатель составил уже 320 000 рублей. Схожая ситуация и на автомобильном рынке. В 2022 году новый Haval Jolion в базовой комплектации стоил 1 189 000 рублей, а в марте текущего года уже без малого два миллиона рублей.