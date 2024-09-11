Россиян предостерегли от уловок продавцов на осенних распродажах

«Ритмичная, беззаботная поп-музыка настраивает на желание потратить деньги, не задумываясь о последствиях. Этот пример взят из казино. Продажи тесно связаны с психологией, поэтому маркетологи, психологи, продавцы регулярно смотрят, чем бы ещё завлечь, а как только вы оказались в магазине, то с высокой долей вероятности возьмёте хоть что-то», — заключила эксперт.