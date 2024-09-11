Россиян предостерегли от уловок продавцов на осенних распродажах

Posted 11 сентября, 06:41
Published 11 сентября, 06:41
Modified 12 сентября, 11:44
Updated 12 сентября, 11:44
«Перед распродажей продавец сильно завышает цену, чтобы тут же скостить её на ту же стоимость. Это известный приём для утилизации старой коллекции, залежавшегося товара или для сбыта остатков со складов», — предупредила эксперт.
Также она отметила такой способ, как манипуляция с ценниками.
«Маркетологам давно известно, что в сознании потребителя красный связан со скидками и обещает выгоду», — пояснила собеседница RT.
Специалист добавила, что красный цвет ценника привлекает внимание, поэтому потребитель может совершить импульсивную покупку.
Ещё одним вариантом уловки может стать бесплатная доставка, предупредила Вепренцева.
«Стоит помнить, что её стоимость наверняка заложена в стоимость самих товаров. Поскольку курьер также должен получать за свою работу, а компания не очень любит платить дополнительные издержки, если можно оплатить через клиента», — добавила она.
Кроме того, по словам Вепренцевой, персонал магазина может предлагать «опробовать лично» понравившуюся вещь или другую модель, пусть и более дорогую, но «опережающую всё остальное на рынке».
«При этом дополнительно продают комплектующие и аксессуары, ведь они нужны, например, телефону, а это дополнительный заработок для магазина», — заявила специалист.
Важным фактором является окружающая обстановка, объяснила она.
«Ритмичная, беззаботная поп-музыка настраивает на желание потратить деньги, не задумываясь о последствиях. Этот пример взят из казино. Продажи тесно связаны с психологией, поэтому маркетологи, психологи, продавцы регулярно смотрят, чем бы ещё завлечь, а как только вы оказались в магазине, то с высокой долей вероятности возьмёте хоть что-то», — заключила эксперт.