Ростовчанин просил 1 млн рублей у бизнесменов за помощь с таможенниками

Posted 11 сентября, 17:19
Published 11 сентября, 17:19
Modified 11 сентября, 17:21
Updated 11 сентября, 17:21
Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве. В феврале этого года он договорился со своим знакомым и получил от двух предпринимателей больше одного миллиона рублей. Он пообещал бизнесменам, что передаст деньги неким должностным лицам в надзорных органах. За взятку они должны были закрыть глаза на нарушения таможенного законодательства коммерсантами в ходе торговли электронной техникой.
Но сами предприниматели быстро поняли, что их хотят сделать жертвами мошенничества. Они обратились за помощью к силовикам ещё до передачи денежных средств. Преступников задержали с поличным.
Сейчас уголовное дело в отношении одного из них передали в суд для рассмотрения по существу.