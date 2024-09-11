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Posted 11 сентября, 17:19

Published 11 сентября, 17:19

Modified 11 сентября, 17:21

Updated 11 сентября, 17:21

Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве

Ростовчанин просил 1 млн рублей у бизнесменов за помощь с таможенниками

11 сентября 2024, 17:19
Фото: Изображение Midjourney
Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве
Следователи завершили расследование уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве, сообщили в пресс-службе управления СК по Ростовской области.

Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве. В феврале этого года он договорился со своим знакомым и получил от двух предпринимателей больше одного миллиона рублей. Он пообещал бизнесменам, что передаст деньги неким должностным лицам в надзорных органах. За взятку они должны были закрыть глаза на нарушения таможенного законодательства коммерсантами в ходе торговли электронной техникой.

Но сами предприниматели быстро поняли, что их хотят сделать жертвами мошенничества. Они обратились за помощью к силовикам ещё до передачи денежных средств. Преступников задержали с поличным.

Сейчас уголовное дело в отношении одного из них передали в суд для рассмотрения по существу.

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Ранее почти два миллиарда рублей «отмыл» житель Ростова через подставных лиц.

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