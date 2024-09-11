Ростовчанин просил 1 млн рублей у бизнесменов за помощь с таможенниками

Житель Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела о покушении на посредничество во взяточничестве. В феврале этого года он договорился со своим знакомым и получил от двух предпринимателей больше одного миллиона рублей. Он пообещал бизнесменам, что передаст деньги неким должностным лицам в надзорных органах. За взятку они должны были закрыть глаза на нарушения таможенного законодательства коммерсантами в ходе торговли электронной техникой.