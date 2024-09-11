Рыбохрана в Ростовской области спасла тысячи раков и сотни рыб

Posted 11 сентября, 10:58
Published 11 сентября, 10:58
Modified 11 сентября, 11:00
Updated 11 сентября, 11:00
На реке Маныч в Багаевском районе Ростовской области прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что неизвестные установили запрещенные многозаходные ловушки для вылова биоресурсов. Все из было 537 штук. При изъятии орудий добычи в них нашли 1270 раков, 151 серебряного карася, 35 судаков, 57 сомов и 22 густера.
Рыба и раки были еще живы, поэтому их выпустили на волю. Однако если бы незаконные действия не удалось бы предотвратить, то ущерб водным биоресурсам составил бы примерно 526,8 тысячи рублей.
Добавим, что сотрудники АЧЧТУ Росрыболовства возбудили дела об административных нарушениях. В ходе расследования будут установлены личности браконьеров.
Ранее жители Ростова-на-Дону наловили рыбы и узнали, что она стоит больше семи миллионов рублей. Подробнее о незаконной рыбалке в материале RostovGazeta.