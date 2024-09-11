Рыбохрана в Ростовской области спасла тысячи раков и сотни рыб

На реке Маныч в Багаевском районе Ростовской области прошла проверка, в ходе которой выяснилось, что неизвестные установили запрещенные многозаходные ловушки для вылова биоресурсов. Все из было 537 штук. При изъятии орудий добычи в них нашли 1270 раков, 151 серебряного карася, 35 судаков, 57 сомов и 22 густера.