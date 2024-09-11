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Posted 11 сентября, 15:50

Published 11 сентября, 15:50

Modified 11 сентября, 15:53

Updated 11 сентября, 15:53

Самарской молодежи легче добиться признания у руководителей не старше 40 лет

11 сентября 2024, 15:50
Примечательно, что управленцы до 40 лет считают наиболее эффективными работников в возрастной категории от 30 до 34 лет (34%). А 29% директоров 45-49 лет называют лучшими тех, кто младше их самих на 5-10 лет.

Только 22% руководителей старше 50 уверены, что самый ценный сотрудник относится к группе лиц от 45 до 49.

Интересно, что 8% директоров за 55 придерживаются мнения, что более опытные и профессиональные работники обычно старше 60 лет. А вот молодежь младше 30 лет выбрали чуть меньше 1% управленцев, сообщает sovainfo.ru.

Получается, что последние могут добиться признания только у более молодых руководителей, ведь зачастую такие начальники не считают эффективными тех, кто старше их на 10 и более лет.

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