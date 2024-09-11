Самарской молодежи легче добиться признания у руководителей не старше 40 лет

Posted 11 сентября, 15:50
Published 11 сентября, 15:50
Modified 11 сентября, 15:53
Updated 11 сентября, 15:53
Только 22% руководителей старше 50 уверены, что самый ценный сотрудник относится к группе лиц от 45 до 49.
Интересно, что 8% директоров за 55 придерживаются мнения, что более опытные и профессиональные работники обычно старше 60 лет. А вот молодежь младше 30 лет выбрали чуть меньше 1% управленцев, сообщает sovainfo.ru.
Получается, что последние могут добиться признания только у более молодых руководителей, ведь зачастую такие начальники не считают эффективными тех, кто старше их на 10 и более лет.