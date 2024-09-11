Штормовой ветер накроет Ростовскую область 12 сентября

С 12 сентября скорость порыва ветра увеличится. По прогнозам синоптиков, аналогичная ситуация будет и на следующий день, 13 сентября. Температура воздуха ночью составит около +17…+22 градусов, местами — до +13. Вероятно, прохладнее всего будет в северной части региона — в Шолоховском, Боковском, Чертковском районах. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, в некоторых районах — до +33 (очевидно, Сальский, Песчанокопский и прочие южные).