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Posted 11 сентября, 06:30

Published 11 сентября, 06:30

Modified 11 сентября, 06:32

Updated 11 сентября, 06:32

Штормовой ветер накроет Ростовскую область 12 сентября

Штормовой ветер накроет Ростовскую область 12 сентября

11 сентября 2024, 06:30
Фото: Mchs.gov.ru
Штормовой ветер накроет Ростовскую область 12 сентября
Ветер в Ростовской области усилится до 20 метров в секунду в конце рабочей недели, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

С 12 сентября скорость порыва ветра увеличится. По прогнозам синоптиков, аналогичная ситуация будет и на следующий день, 13 сентября. Температура воздуха ночью составит около +17…+22 градусов, местами — до +13. Вероятно, прохладнее всего будет в северной части региона — в Шолоховском, Боковском, Чертковском районах. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, в некоторых районах — до +33 (очевидно, Сальский, Песчанокопский и прочие южные).

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Пока в Ростовской области будет пасмурная ветреная погода, в соседней Республике Калмыкии продолжит бушевать пыльная буря. Если в ближайшие дни в донском регионе не пройдут дожди, возможно, буря доберется и сюда.

Ранее RostovGazeta рассказывала, почему осенью хочется спать и что с этим делать.

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