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Posted 11 сентября, 19:21

Published 11 сентября, 19:21

Modified 11 сентября, 19:23

Updated 11 сентября, 19:23

Следком занялся делом об отключении воды на четыре месяца в Ростовской области

Следком занялся делом об отключении воды на четыре месяца в Ростовской области

11 сентября 2024, 19:21
Фото: 1MI
Следком занялся делом об отключении воды на четыре месяца в Ростовской области
Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отключения воды на четыре месяца в поселке Александровке, сообщает пресс-служба СКР.

Как следует из опубликованной информации, жители поселка неоднократно жаловались на отсутствие воды. На протяжении четырех месяцев люди вынуждены добывать обычную воду, чтобы помыть посуду, постирать вещи, приготовить еду и элементарно умыться или сходить в душ.

В СК России уточнили, что уполномоченные органы до сих пор не приняли меры, чтобы разрешить эту ситуацию.

Бастрыкин заинтересовался пропажей 16-летнего подростка в Ростове-на-Дону
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По факту нарушения прав жителей Ростовской области на региональном уровне возбудили дело по статье о халатности. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, заключается в трех месяцах ареста. Александр Бастрыкин поручил руководителю донского СУ СКР Аслану Хуаде отчитаться о ходе расследования.

Остается надеяться, что ресурсоснабжающая организация ответит по заслугам, а людям, лишившимся благ цивилизации в самый жаркий период года, хотя бы не придется оплачивать услуги водоснабжения, которые на деле им так и не оказали.

Ранее председатель СК России заинтересовался делом о пропаже подростка в Ростове. О местонахождении 16-летнего Сергея ничего не известно почти целую неделю.

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#Евгения Волкова#Общество#Ростовская область#Халатность#Отключение воды#Александр Бастрыкин#Уголовное дело#Следственный комитет#Расследование
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