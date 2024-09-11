Следком занялся делом об отключении воды на четыре месяца в Ростовской области

Posted 11 сентября, 19:21
Published 11 сентября, 19:21
Modified 11 сентября, 19:23
Updated 11 сентября, 19:23
Как следует из опубликованной информации, жители поселка неоднократно жаловались на отсутствие воды. На протяжении четырех месяцев люди вынуждены добывать обычную воду, чтобы помыть посуду, постирать вещи, приготовить еду и элементарно умыться или сходить в душ.
В СК России уточнили, что уполномоченные органы до сих пор не приняли меры, чтобы разрешить эту ситуацию.
По факту нарушения прав жителей Ростовской области на региональном уровне возбудили дело по статье о халатности. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями этой статьи, заключается в трех месяцах ареста. Александр Бастрыкин поручил руководителю донского СУ СКР Аслану Хуаде отчитаться о ходе расследования.
Остается надеяться, что ресурсоснабжающая организация ответит по заслугам, а людям, лишившимся благ цивилизации в самый жаркий период года, хотя бы не придется оплачивать услуги водоснабжения, которые на деле им так и не оказали.
Ранее председатель СК России заинтересовался делом о пропаже подростка в Ростове. О местонахождении 16-летнего Сергея ничего не известно почти целую неделю.