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Posted 11 сентября, 08:21

Published 11 сентября, 08:21

Modified 11 сентября, 08:25

Updated 11 сентября, 08:25

Сотрудники склада Ozon в Ростовской области получили 39 повесток в армию

Сотрудники склада Ozon в Ростовской области получили 39 повесток в военкомат

11 сентября 2024, 08:21
Фото: МВД России по Ростовской области
Сотрудники склада Ozon в Ростовской области получили 39 повесток в армию
После масштабной проверки полиции в распределительном центре товаров Ozon вручили 39 повесток гражданам РФ, сообщает ГУ МВД по Ростовской области.

Полицейские вместе с силовиками, военными следователями и представителями военного комиссариата с Росгвардией проверили распределительные центры в Аксайском районе. Судя по цветовому оформлению и логотипам, попавшим в объективы камер силовиков, рейд прошел в распределительном центре маркетплейса Ozon. В ходе мероприятия 39 натурализированным гражданам вручили повестки в военкомат. Одному мигранту аннулировали вид на жительство.

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На складах выявили 15 административных нарушений и нашли одного нелегала — у мужчины было поддельное уведомление о постановке на миграционный учет. Еще семь нарушений касались незаконного привлечения иностранцев к труду.

Фото: МВД России по Ростовской области. Сотрудники склада Ozon в Ростовской области получили 39 повесток в армию

По итогам проверки 10 людям, прибывшим из-за границы, запретили въезжать на территорию РФ в ближайшие пять лет.

Подробнее об осеннем призыве в Ростовской области читайте в материале RostovGazeta.

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