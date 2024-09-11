Сотрудники склада Ozon в Ростовской области получили 39 повесток в военкомат

Полицейские вместе с силовиками, военными следователями и представителями военного комиссариата с Росгвардией проверили распределительные центры в Аксайском районе. Судя по цветовому оформлению и логотипам, попавшим в объективы камер силовиков, рейд прошел в распределительном центре маркетплейса Ozon. В ходе мероприятия 39 натурализированным гражданам вручили повестки в военкомат. Одному мигранту аннулировали вид на жительство.