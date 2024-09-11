Сотрудники склада Ozon в Ростовской области получили 39 повесток в военкомат

Posted 11 сентября, 08:21
Published 11 сентября, 08:21
Modified 11 сентября, 08:25
Updated 11 сентября, 08:25
Полицейские вместе с силовиками, военными следователями и представителями военного комиссариата с Росгвардией проверили распределительные центры в Аксайском районе. Судя по цветовому оформлению и логотипам, попавшим в объективы камер силовиков, рейд прошел в распределительном центре маркетплейса Ozon. В ходе мероприятия 39 натурализированным гражданам вручили повестки в военкомат. Одному мигранту аннулировали вид на жительство.
На складах выявили 15 административных нарушений и нашли одного нелегала — у мужчины было поддельное уведомление о постановке на миграционный учет. Еще семь нарушений касались незаконного привлечения иностранцев к труду.
По итогам проверки 10 людям, прибывшим из-за границы, запретили въезжать на территорию РФ в ближайшие пять лет.
Подробнее об осеннем призыве в Ростовской области читайте в материале RostovGazeta.