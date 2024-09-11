Спуск к набережной по Семашко в Ростове отремонтируют за 3,2 млн рублей

Тендер появился 9 сентября. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». По плану нужно привести в порядок дорогу на участке от улицы Тургеневской до Береговой. Спуск к набережной на этом отрезке имеет протяженность около 350 метров. На ремонт готовы потратить свыше 3 миллионов рублей. Средства выделят из городского и областного бюджетов.