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Posted 11 сентября, 05:51

Published 11 сентября, 05:51

Modified 11 сентября, 05:53

Updated 11 сентября, 05:53

Часть переулка Семашко в Ростове отремонтируют за 3,2 млн рублей

Спуск к набережной по Семашко в Ростове отремонтируют за 3,2 млн рублей

11 сентября 2024, 05:51
Фото: 1MI
Часть переулка Семашко в Ростове отремонтируют за 3,2 млн рублей
Власти Ростова ищут подрядчика, который отремонтирует часть переулка Семашко, на работы готовы выделить порядка 3,2 миллиона рублей, следует из документов на сайте госзакупок.

Тендер появился 9 сентября. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». По плану нужно привести в порядок дорогу на участке от улицы Тургеневской до Береговой. Спуск к набережной на этом отрезке имеет протяженность около 350 метров. На ремонт готовы потратить свыше 3 миллионов рублей. Средства выделят из городского и областного бюджетов.

Помимо асфальта на проезжей части, в стоимость входит и обновление тротуара для пешеходов. Вероятно, речь идет об участках по обе стороны от дороги.

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Завершить работы должны до 10 ноября. Примечательно, что прописанные сроки выпадают практически на середину осени — сезон дождей.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, каким нормативам не соответствуют дороги в Ростове и области и почему проезжей части после ремонта хватает только на один сезон.

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#Евгения Волкова#Общество#Госзакупки#Бюджет#Ростов#Тротуары#Дорожное строительство
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