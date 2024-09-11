Спуск к набережной по Семашко в Ростове отремонтируют за 3,2 млн рублей

Posted 11 сентября, 05:51
Published 11 сентября, 05:51
Modified 11 сентября, 05:53
Updated 11 сентября, 05:53
Тендер появился 9 сентября. Заказчиком выступает МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова». По плану нужно привести в порядок дорогу на участке от улицы Тургеневской до Береговой. Спуск к набережной на этом отрезке имеет протяженность около 350 метров. На ремонт готовы потратить свыше 3 миллионов рублей. Средства выделят из городского и областного бюджетов.
Помимо асфальта на проезжей части, в стоимость входит и обновление тротуара для пешеходов. Вероятно, речь идет об участках по обе стороны от дороги.
Завершить работы должны до 10 ноября. Примечательно, что прописанные сроки выпадают практически на середину осени — сезон дождей.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, каким нормативам не соответствуют дороги в Ростове и области и почему проезжей части после ремонта хватает только на один сезон.