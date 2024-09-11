Стал известен топ-10 самых богатых женщин Ростовской области

Posted 11 сентября, 16:52
Published 11 сентября, 16:52
Modified 11 сентября, 16:52
Updated 11 сентября, 16:52
Ежегодно RostovGazeta анализирует доходы владельцев бизнеса в Ростовской области и из тысяч кандидатов отбирает сотню самых богатых уроженцев региона. Среди них, конечно, есть и представительницы прекрасного пола. Представляем топ-10 ростовских женщин, владеющих наибольшими капиталами среди «золотой сотни».
10 место среди богатейших дончанок занимает Валентина Джиоева. В ее чистых активах находится более 1,397 млрд рублей. Предпринимательнице полностью принадлежит ООО «ТД „Турботрон“ и ООО „СЗ „Ростовстрой“. Она выступает совладельцем еще четырех компаний.
Предпоследняя по объему капитала бизнес-леди — Ольга Кушнарева. Ей принадлежат доли в трех компаниях по оптовой торговле машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства, по ремонту машин и оборудования.
Какая женщина не любит шоппинг? Уж точно не Валентина Полевиченко, которой принадлежит почти ¾ торгового центра «МегаМаг». В ее собственности находится еще несколько компаний: ООО «Элита-Сервис плюс», ООО «Специальный застройщик Семашко», ООО «Донтехзаказчик», ООО «Инвестгрупп», ООО «Концерн единство». Все предприятия в портфеле бизнес-леди приносят ей около 226 млн рублей в чистых активах.
Седьмую позицию в мини-рейтинге занимает Лидия Основина. Вероятно, она из тех женщин, что придерживается правила трех «С» — сделай себя сам. Среди многоимущих жителей Ростовской области корреспондентом RostovGazeta не был замечен ее муж или родственники. Женщина полностью владеет шестью компаниями, которые в совокупности приносят ей 428 млн рублей чистой прибыли.
Единоличная владелица ООО «ТД Радуга» Оксана Стрельникова имеет в чистых активах более 1,3 млрд рублей. По всей вероятности, свой бизнес Евгения построила без помощи родственников. Шестое место среди десяти самых богатых ростовчанок.
Пятой по размеру состояния стала Елена Кудрявцева. Предпринимателю принадлежит ООО «Партнер», которое занимается оптовой торговлей табачными изделиями. Компания позволяет иметь Елене Кудрявцевой более 857 млн рублей в чистых активах.
Четвертой самой богатой женщиной Ростова стала агромагнатка Татьяна Гончарова. Ей принадлежат фирмы «Светлый» и «Калининское», которые занимаются выращиванием однолетних культур. Частью бизнеса Татьяна владеет совместно с родственниками Николаем и Александром Гончаровым. Это может говорить о том, что в учреждении фирм значительную финансовую поддержку ей оказали со стороны или о том, что она лишь формальный владелец.
Елена Михайленко открывает тройку лидеров среди самых обеспеченных жительниц Ростовской области. Несколько ее компаний задействованы в сфере производства кузовов для автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. В совокупности бизнесвумен владеет четырьмя компаниями, которые приносят ей более 9 млрд рублей выручки. Некоторыми компаниями бизнес-леди владеет совместно с родственником Василием Михайленко.
Вторую ступень пьедестала занимает владелица крупной компании по торговле зерном ООО «Топгрейн Л.Т.Д.». Ольга Басова. Возможно, она является лишь номинальной владелицей бизнеса, поскольку доли поровну разделены между ней и родственником Сергеем Басовым.
Самой богатой женщиной Ростова в 2024 году стала жена самого богатого мужчины в 2019 году — Киряки Саввиди. Если раньше все активы семьи принадлежали Ивану Саввиди, то сейчас основная их часть перешла к его супруге. Киряки владеет компаниями «Гранд Отель Дон», «Халяль-Дон», «РКЗ-Тавр» и еще более 30 фирмами. У ее мужа осталась в собственности лишь «Группа Агроком». Практика переписывания имущества на родственников не редкость среди ростовских предпринимателей, поэтому вполне вероятно, что управлять финансами продолжает Иван Саввиди, а Киряки — номинальный владелец.
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