Стал известен топ-10 самых богатых женщин Ростовской области

Самой богатой женщиной Ростова в 2024 году стала жена самого богатого мужчины в 2019 году — Киряки Саввиди. Если раньше все активы семьи принадлежали Ивану Саввиди, то сейчас основная их часть перешла к его супруге. Киряки владеет компаниями «Гранд Отель Дон», «Халяль-Дон», «РКЗ-Тавр» и еще более 30 фирмами. У ее мужа осталась в собственности лишь «Группа Агроком». Практика переписывания имущества на родственников не редкость среди ростовских предпринимателей, поэтому вполне вероятно, что управлять финансами продолжает Иван Саввиди, а Киряки — номинальный владелец.