Супруга олигарха Саввиди оказалась самым богатым отельером в Ростовской области

Posted 11 сентября, 15:00
Published 11 сентября, 15:00
Modified 11 сентября, 15:00
Updated 11 сентября, 15:00
Первое место с ошеломительным отрывом занимает Киряки Саввиди, самая богатая женщина Ростовской области. Ей принадлежит «Гранд Отель Дон» и «Премиум Отель Ростов». В собственности бизнесвумен еще 35 предприятий, а сумма чистых активов составляет почти 35 млрд рублей.
Вторым крупнейшим отельером стал Сергей Самсоненко. Бизнесмен владеет ООО «Сис отель», который по итогам 2023 года принес предпринимателю более 79 млн рублей выручки. Всего же в активах Самсоненко более 9 млрд рублей.
Тимур Узденов, которому принадлежит отель «Кисловодск» (98,99%) и еще несколько компаний, в том числе гольф & кантри клуб «Дон» (27,3%), занял третье место. В активах у олигарха 2,3 млрд рублей.
Четвертое место у Динарика Сичинавы, который совместно с родственниками владеет группой «Миллениум», отелем «Седьмое небо», «Галереей красоты». В его активах 691 млн рублей.
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