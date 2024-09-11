Супруга олигарха Саввиди оказалась самым богатым отельером в Ростовской области

Вторым крупнейшим отельером стал Сергей Самсоненко. Бизнесмен владеет ООО «Сис отель», который по итогам 2023 года принес предпринимателю более 79 млн рублей выручки. Всего же в активах Самсоненко более 9 млрд рублей.