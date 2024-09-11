rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 15:00

Published 11 сентября, 15:00

Modified 11 сентября, 15:00

Updated 11 сентября, 15:00

Стали известны самые богатые отельеры Ростовской области

Супруга олигарха Саввиди оказалась самым богатым отельером в Ростовской области

11 сентября 2024, 15:00
Фото: Unsplash
Стали известны самые богатые отельеры Ростовской области
Сюжет
Эксклюзив
Самыми крупными предпринимателями в гостевой сфере стали представители нескольких фамилий: Саввиди, Самсоненко и Узденов.

Первое место с ошеломительным отрывом занимает Киряки Саввиди, самая богатая женщина Ростовской области. Ей принадлежит «Гранд Отель Дон» и «Премиум Отель Ростов». В собственности бизнесвумен еще 35 предприятий, а сумма чистых активов составляет почти 35 млрд рублей.

Вторым крупнейшим отельером стал Сергей Самсоненко. Бизнесмен владеет ООО «Сис отель», который по итогам 2023 года принес предпринимателю более 79 млн рублей выручки. Всего же в активах Самсоненко более 9 млрд рублей.

Олигарх Саввиди и экс-мэр Чернышев стали почетными гражданами Ростова
Узнать подробнее

Тимур Узденов, которому принадлежит отель «Кисловодск» (98,99%) и еще несколько компаний, в том числе гольф & кантри клуб «Дон» (27,3%), занял третье место. В активах у олигарха 2,3 млрд рублей.

Четвертое место у Динарика Сичинавы, который совместно с родственниками владеет группой «Миллениум», отелем «Седьмое небо», «Галереей красоты». В его активах 691 млн рублей.

RostovGazeta составила топ-100 самых состоятельных бизнесменов Ростова. Кто они — узнаете из уникального спецпроекта.

Читайте также:
Известный бизнесмен выкупил элитный отель-аквапарк в Ростове-на-ДонуВ Ростове-на-Дону цены в отелях взлетели до 9 тысяч рублей за ночьОтели в Ростове-на-Дону поднимут цены после введения туристического налога
#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Популярное