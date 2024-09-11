Трофейную американскую и украинскую технику привезут в Ростов-на-Дону

Posted 11 сентября, 13:24
Published 11 сентября, 13:24
Modified 11 сентября, 13:24
Updated 11 сентября, 13:24
В «Левобережном» парке пройдёт выставка трофейной техники, которую захватили военные южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях. Сами бойцы расскажут, при каких обстоятельствах смогли захватить и уничтожить вооружение врага.
В основной части экспозиции представят американские бронетранспортеры М113, датские 113 G3DK, британские FV 103 SPARTAN, бронеавтомобиль «Козак-2М1», БТР-3 и БТР-4, американский автомобиль HMMWV «Хамви» и многое другое.
На отдельной площадке военные продемонстрируют применение в бою беспилотников.
Выставка продлится с 14 по 22 сентября. Посещать её можно с 10.00 до 18.00.