rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября, 13:24

Published 11 сентября, 13:24

Modified 11 сентября, 13:24

Updated 11 сентября, 13:24

Трофейную американскую и украинскую технику привезут в Ростов-на-Дону

Трофейную американскую и украинскую технику привезут в Ростов-на-Дону

11 сентября 2024, 13:24
Фото: mil.ru
Трофейную американскую и украинскую технику привезут в Ростов-на-Дону
Выставку трофейной техники ВСУ организуют в Ростове, сообщили в региональном правительстве.

В «Левобережном» парке пройдёт выставка трофейной техники, которую захватили военные южной группировки войск на донецком и авдеевском направлениях. Сами бойцы расскажут, при каких обстоятельствах смогли захватить и уничтожить вооружение врага.

В основной части экспозиции представят американские бронетранспортеры М113, датские 113 G3DK, британские FV 103 SPARTAN, бронеавтомобиль «Козак-2М1», БТР-3 и БТР-4, американский автомобиль HMMWV «Хамви» и многое другое.

На отдельной площадке военные продемонстрируют применение в бою беспилотников.

Выставка продлится с 14 по 22 сентября. Посещать её можно с 10.00 до 18.00.

Донские «Барсы» получили очередную партию военно-технической помощи от казаков
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta рассказала, когда начнётся осенний призыв в 2024 году и что ждёт срочников.

Читайте также:
Глава Центра трудных подростков в Ростове назвала самое опасное анимеВ Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице ДоватораВуз в Новочеркасске участвует в создании тренажёра для подготовки космонавтов
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов
Подпишитесь
Популярное