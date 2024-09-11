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Posted 11 сентября, 08:37

Published 11 сентября, 08:37

Modified 11 сентября, 08:39

Updated 11 сентября, 08:39

У жителя Ростовской области изъяли более 43 кг наркотических веществ

У жителя Ростовской области изъяли 43 килограмма наркотиков

11 сентября 2024, 08:37
Фото: Unsplash
У жителя Ростовской области изъяли более 43 кг наркотических веществ
В Ростовской области возбудили дело по факту производства и продажи наркотиков в особо крупных размерах. Информацию передала региональное УФСБ России.

Следователи выяснили, что житель Таганрога выполнял роль лаборанта-техника, изготавливал наркотические вещества и продавал их через интернет-магазин. Его «рабочее» место находилось в Чертковском районе. В частном доме обнаружили свыше 43 килограммов мефедрона, а также химоборудование и прекурсоры для его создания. Оперативники ФСБ России все изъяли.

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В отношении дилера возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Ранее стало известно, что отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область. Девушку взяли в аэропорту за контрабанду запрещенных веществ.

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