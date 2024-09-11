У жителя Ростовской области изъяли 43 килограмма наркотиков

Posted 11 сентября, 08:37
Published 11 сентября, 08:37
Modified 11 сентября, 08:39
Updated 11 сентября, 08:39
Следователи выяснили, что житель Таганрога выполнял роль лаборанта-техника, изготавливал наркотические вещества и продавал их через интернет-магазин. Его «рабочее» место находилось в Чертковском районе. В частном доме обнаружили свыше 43 килограммов мефедрона, а также химоборудование и прекурсоры для его создания. Оперативники ФСБ России все изъяли.
В отношении дилера возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит пожизненное заключение.
Ранее стало известно, что отсидевшую 10 лет в тюрьме Вьетнама Марию Дапирку перевели в Ростовскую область. Девушку взяли в аэропорту за контрабанду запрещенных веществ.