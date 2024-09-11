У жителя Ростовской области изъяли 43 килограмма наркотиков

Следователи выяснили, что житель Таганрога выполнял роль лаборанта-техника, изготавливал наркотические вещества и продавал их через интернет-магазин. Его «рабочее» место находилось в Чертковском районе. В частном доме обнаружили свыше 43 килограммов мефедрона, а также химоборудование и прекурсоры для его создания. Оперативники ФСБ России все изъяли.