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Posted 11 сентября, 14:37

Published 11 сентября, 14:37

Modified 11 сентября, 14:39

Updated 11 сентября, 14:39

Вода со зловонным запахом льет потоком из люка на 2-й Краснодарской в Ростове

Улицы на Западном в Ростове-на-Дону топит вонючей водой из канализации

11 сентября 2024, 14:37
Фото: rostovgazeta.ru
Вода со зловонным запахом льет потоком из люка на 2-й Краснодарской в Ростове
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Эксклюзив
Зловонная вода забила из люка фонтаном в районе 2-й Краснодарской, 147/3 в Ростове. Вода растекается по улицам, сообщили RostovGazeta горожане.

По словам очевидцев, фонтан с запахом канализации в районе 2-й Краснодарской, 147/3 в Ростове забил из люка порядка четырех часов назад. За это время зловонная вода заполнила дворы домов, стекая на улицу Каширскую.

«Везде ручьи, людям не пройти, от воды воняет канализацией», — отмечают жители 2-й Краснодарской.
«Так и хлыщет»: коммунальный фонтан забил на Каширской в Ростове
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Стараясь не наступать в зловонную воду, люди перепрыгивают через потоки, строят переправы из подручных средств.

Стараясь не наступать в зловонную воду, люди перепрыгивают через потоки, строят переправы из подручных средств.Стараясь не наступать в зловонную воду, люди перепрыгивают через потоки, строят переправы из подручных средств.
Зловонная вода заполонила дворы, стекая на улицу Каширскую в Ростове. Зловонная вода заполонила дворы, стекая на улицу Каширскую в Ростове.
Фото: rostovgazeta.ru. Стараясь не наступать в зловонную воду, люди перепрыгивают через потоки, строят переправы из подручных средств.

В Ростовском Водоканале сообщили, что по данному адресу принята заявка.

«Она в работе. Аварийная бригада подъедет», — заверили в организации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как на протяжении месяца улицы Ростова топило фекалиями.

На протяжении месяца улицы Ростова топит фекалиями
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