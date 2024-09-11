Улицы на Западном в Ростове-на-Дону топит вонючей водой из канализации

Posted 11 сентября, 14:37
Published 11 сентября, 14:37
Modified 11 сентября, 14:39
Updated 11 сентября, 14:39
По словам очевидцев, фонтан с запахом канализации в районе 2-й Краснодарской, 147/3 в Ростове забил из люка порядка четырех часов назад. За это время зловонная вода заполнила дворы домов, стекая на улицу Каширскую.
«Везде ручьи, людям не пройти, от воды воняет канализацией», — отмечают жители 2-й Краснодарской.
Стараясь не наступать в зловонную воду, люди перепрыгивают через потоки, строят переправы из подручных средств.
В Ростовском Водоканале сообщили, что по данному адресу принята заявка.
«Она в работе. Аварийная бригада подъедет», — заверили в организации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как на протяжении месяца улицы Ростова топило фекалиями.