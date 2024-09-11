В ДТП со «скорой» в Ростовской области один человек погиб, другой пострадал

Posted 11 сентября, 09:18
Published 11 сентября, 09:18
Modified 11 сентября, 09:21
Updated 11 сентября, 09:21
Происшествие случилось рано утром 11 сентября, около 07:30 мск. Водитель Lada Priora ехал по автодороге Ростов — Волгодонск. В районе хутора Зеленолугского Мартыновского района (131-й километр трассы) он пошел на обгон попутного транспорта.
Мужчина не сразу увидел, как по встречной полосе на него несется машина скорой помощи. Вернуться на свою полосу водитель Lada не успел — он на полном ходу влетел в «Газель».
От сильного удара легковушку отбросило с проезжей части. Обе машины разворотило после аварии: передняя часть всмятку, лобовое стекло разбито.
— В результате аварии погиб 43-летний водитель «Лады», — уточнили в ведомстве. — Мужчина из «скорой» в возрасте 64 лет получил травмы.
В каком состоянии находится водитель неотложки, не уточняется.