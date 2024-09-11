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Posted 11 сентября, 09:18

Published 11 сентября, 09:18

Modified 11 сентября, 09:21

Updated 11 сентября, 09:21

В ДТП со «скорой» в Ростовской области один человек погиб, другой пострадал

В ДТП со скорой в Ростовской области один человек погиб, другой пострадал

11 сентября 2024, 09:18
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
В ДТП со «скорой» в Ростовской области один человек погиб, другой пострадал
В аварии с автомобилем скорой помощи в Ростовской области погиб водитель легковушки, сообщает Госавтоинспекция региона.

Происшествие случилось рано утром 11 сентября, около 07:30 мск. Водитель Lada Priora ехал по автодороге Ростов — Волгодонск. В районе хутора Зеленолугского Мартыновского района (131-й километр трассы) он пошел на обгон попутного транспорта.

Мужчина не сразу увидел, как по встречной полосе на него несется машина скорой помощи. Вернуться на свою полосу водитель Lada не успел — он на полном ходу влетел в «Газель».

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От сильного удара легковушку отбросило с проезжей части. Обе машины разворотило после аварии: передняя часть всмятку, лобовое стекло разбито.

— В результате аварии погиб 43-летний водитель «Лады», — уточнили в ведомстве. — Мужчина из «скорой» в возрасте 64 лет получил травмы.

В каком состоянии находится водитель неотложки, не уточняется.

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