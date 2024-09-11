В разгар рабочей недели в Ростове тысячи жителей оставят без света

Утром 11 сентября света не будет на улице Содружества, 70, 80, 82 и 82/1 (с 09:00 до 12:00), на улице Монтажной, 4 и в переулке Технологическом, 8/к (с 09:00 до 13:00, на улице Обороны, 51, в переулке Островского, 18-20 и на проспекте Буденновском, 7-11/54 (с 09:00 до 14:00). Чуть дольше, с 09:00 до 16:00 обесточат дома № 109, 111 в переулке Днепровском и № 41, 43, 45, 45/1, 47 на улице Вятской.