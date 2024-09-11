В разгар рабочей недели в Ростове тысячи жителей оставят без света

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Утром 11 сентября света не будет на улице Содружества, 70, 80, 82 и 82/1 (с 09:00 до 12:00), на улице Монтажной, 4 и в переулке Технологическом, 8/к (с 09:00 до 13:00, на улице Обороны, 51, в переулке Островского, 18-20 и на проспекте Буденновском, 7-11/54 (с 09:00 до 14:00). Чуть дольше, с 09:00 до 16:00 обесточат дома № 109, 111 в переулке Днепровском и № 41, 43, 45, 45/1, 47 на улице Вятской.
В 09:00 до 17:00 в этот день прекратят подачу электроэнергии на улицах Пескова (№ 17/23, 17/16), Металлургической (№ 68-110, 55-101), Физкультурной (№ 1-45, 2-48) Червоноармейской (№ 1-9, 2-10), Активной (№ 1-9, 2-16), Образцовой (№ 1-19), 18-й Линии (№ 1-9), Майской (№ 2-6) и на площади Карла Маркса (№ 20, 22, 24, 28/2, 17А). А с 13:00 до 17:00 аналогичная ситуация будет на Вавилова, 62/1, 62/В, 64, 67/В, 69/Е; в переулках Радиаторном, 9/И и Изыскательском, 5/А.
На следующий день, 12 сентября проблемы с электричеством появятся у горожан, проживающих на улице Каширской, 8 (с 10:00 до 15:00), Текучева, 171 и 175 (с 09:00 до 14:00), Ульяновской, 25-31, 26-32; Донской, 31-43, 18, 24-30; Баумана, 25-27; Нижнедонской, 13; в переулке Семашко, 2-10, 1-11 (с 10:00 до 12:00). Еще на два часа обесточат дома на Донской (№ 35-43, 20-24), Береговой (№ 27В) и Ульяновской (№ 36). Там света не будет с 12:00 до 14:00.
С 09:00 до 16:00 лампочки погаснут в домах № 2-22 и 1-5 на улице Кременчугской, № 21-55 на Белорусской, № 30-66 на Текучева, № 6-34 и 29-37 на Балочной, № 1-3 и 5-7 на Катаева, № 25-35, 28-34 на 9-й улице. Аналогичная ситуация — в домах № 37-69 в переулке Беломорском, № 38-64, 35-61 в Днепропетровском, № 23-39 и 36-66 в Донецком, № 1-9, 2-10 в Артельном, № 1-11, 2-18 в Громком и № 1-9, 2-12 в Подсолнечном.
На час дольше электричества не будет на улицах Ленина (дома № 66, 68, 68/А, 70, 70/1, 72, 74, 84), Новаторов (№ 26/Б, 28/Б, 28/В, 30/1), Врубовой (№ 1/А, 2/1, 4), 18-я линия (№ 12/73, 67,67/1, 69, 73/12, 90-98), Лекальная (№ 10-12), 20-я линия (№ 50, 54, 60), Ченцова (№ 77), Зорге (№ 4А), переулок Больничный (№ 1-27) и Лечебный (№ 21-27 и 18-28), проспект Коммунистический (№ 24) и Стачки (№ 213). Там отключат свет с 09:00 до 17:00.
С 09:30 до 18:00 обесточат дома на улицах 1-й Кольцевой, 29/13, 29-43, 50-72; 2-й Кольцевой, 50-76, 61-77; 3-й Кольцевой, 39-73; Мадояна, 16/43, 2-28, 33/75; Ясной, 1-31, 2-26, 13/29; Профсоюзной, 87; Балакирева, 29; площади Рабочей, 1А, 1Б и в жилых домах СКЖД.
К концу рабочей недели, 13 сентября, лампочки погаснут в домах жителей СТ «Садовод» и «Чкаловец», а также на проспекте Коммунистическом, 30/1, 28/2, на Стачки, 213 и 215 и на улице Зорге, 4А. Горожане просидят без электричества с 09:00 до 17:00.
На час меньше, с 09:00 до 16:00 без света останутся дома, расположенные по адресам: улица Тюхряева, 4-20, 11-31; Буйнакская, 2-10, 1-7; 28-я линия, 45-59; 30-я линия, 34-74,33-69; 32-я линия, 59-79, 62-76; Лермонтовская, 140-144; Филимоновская, 204-220, 241-261; Тельмана, 102-128, 119-155; Красноармейская, 109, 123; Коммунаров, 1-23, 2-22. В то же время обесточат жилье и другие объекты на проспекте Кировском, 106-126, 71; Шолохова, 130-140; в переулке Кривошлыковском, 1-9; Упорном, 1-13 и 2-16; Железноводском, 1-13, 2-16.
Меньше всего без электричества просидят жильцы домов № 157, 262, 262А, 266/57 на улице Красноармейской, № 47-51 и 51А/55 на Восточной и № 55-57 в переулке Нахичеванском. Там свет отключат с 10:00 до 12:00.
Ранее RostovGazeta сообщала о массовых отключения света с 9 сентября.