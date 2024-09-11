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В разгар рабочей недели обесточат сотни домов Ростова

В разгар рабочей недели в Ростове тысячи жителей оставят без света

11 сентября 2024, 05:16
Фото: 1MI
В разгар рабочей недели обесточат сотни домов Ростова
Посреди рабочей недели тысячи жителей Ростова останутся без света, актуальный график отключений электричества опубликован на сайте «Донэнерго».

Утром 11 сентября света не будет на улице Содружества, 70, 80, 82 и 82/1 (с 09:00 до 12:00), на улице Монтажной, 4 и в переулке Технологическом, 8/к (с 09:00 до 13:00, на улице Обороны, 51, в переулке Островского, 18-20 и на проспекте Буденновском, 7-11/54 (с 09:00 до 14:00). Чуть дольше, с 09:00 до 16:00 обесточат дома № 109, 111 в переулке Днепровском и № 41, 43, 45, 45/1, 47 на улице Вятской.

В 09:00 до 17:00 в этот день прекратят подачу электроэнергии на улицах Пескова (№ 17/23, 17/16), Металлургической (№ 68-110, 55-101), Физкультурной (№ 1-45, 2-48) Червоноармейской (№ 1-9, 2-10), Активной (№ 1-9, 2-16), Образцовой (№ 1-19), 18-й Линии (№ 1-9), Майской (№ 2-6) и на площади Карла Маркса (№ 20, 22, 24, 28/2, 17А). А с 13:00 до 17:00 аналогичная ситуация будет на Вавилова, 62/1, 62/В, 64, 67/В, 69/Е; в переулках Радиаторном, 9/И и Изыскательском, 5/А.

На следующий день, 12 сентября проблемы с электричеством появятся у горожан, проживающих на улице Каширской, 8 (с 10:00 до 15:00), Текучева, 171 и 175 (с 09:00 до 14:00), Ульяновской, 25-31, 26-32; Донской, 31-43, 18, 24-30; Баумана, 25-27; Нижнедонской, 13; в переулке Семашко, 2-10, 1-11 (с 10:00 до 12:00). Еще на два часа обесточат дома на Донской (№ 35-43, 20-24), Береговой (№ 27В) и Ульяновской (№ 36). Там света не будет с 12:00 до 14:00.

С 09:00 до 16:00 лампочки погаснут в домах № 2-22 и 1-5 на улице Кременчугской, № 21-55 на Белорусской, № 30-66 на Текучева, № 6-34 и 29-37 на Балочной, № 1-3 и 5-7 на Катаева, № 25-35, 28-34 на 9-й улице. Аналогичная ситуация — в домах № 37-69 в переулке Беломорском, № 38-64, 35-61 в Днепропетровском, № 23-39 и 36-66 в Донецком, № 1-9, 2-10 в Артельном, № 1-11, 2-18 в Громком и № 1-9, 2-12 в Подсолнечном.

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На час дольше электричества не будет на улицах Ленина (дома № 66, 68, 68/А, 70, 70/1, 72, 74, 84), Новаторов (№ 26/Б, 28/Б, 28/В, 30/1), Врубовой (№ 1/А, 2/1, 4), 18-я линия (№ 12/73, 67,67/1, 69, 73/12, 90-98), Лекальная (№ 10-12), 20-я линия (№ 50, 54, 60), Ченцова (№ 77), Зорге (№ 4А), переулок Больничный (№ 1-27) и Лечебный (№ 21-27 и 18-28), проспект Коммунистический (№ 24) и Стачки (№ 213). Там отключат свет с 09:00 до 17:00.

С 09:30 до 18:00 обесточат дома на улицах 1-й Кольцевой, 29/13, 29-43, 50-72; 2-й Кольцевой, 50-76, 61-77; 3-й Кольцевой, 39-73; Мадояна, 16/43, 2-28, 33/75; Ясной, 1-31, 2-26, 13/29; Профсоюзной, 87; Балакирева, 29; площади Рабочей, 1А, 1Б и в жилых домах СКЖД.

К концу рабочей недели, 13 сентября, лампочки погаснут в домах жителей СТ «Садовод» и «Чкаловец», а также на проспекте Коммунистическом, 30/1, 28/2, на Стачки, 213 и 215 и на улице Зорге, 4А. Горожане просидят без электричества с 09:00 до 17:00.

На час меньше, с 09:00 до 16:00 без света останутся дома, расположенные по адресам: улица Тюхряева, 4-20, 11-31; Буйнакская, 2-10, 1-7; 28-я линия, 45-59; 30-я линия, 34-74,33-69; 32-я линия, 59-79, 62-76; Лермонтовская, 140-144; Филимоновская, 204-220, 241-261; Тельмана, 102-128, 119-155; Красноармейская, 109, 123; Коммунаров, 1-23, 2-22. В то же время обесточат жилье и другие объекты на проспекте Кировском, 106-126, 71; Шолохова, 130-140; в переулке Кривошлыковском, 1-9; Упорном, 1-13 и 2-16; Железноводском, 1-13, 2-16.

Меньше всего без электричества просидят жильцы домов № 157, 262, 262А, 266/57 на улице Красноармейской, № 47-51 и 51А/55 на Восточной и № 55-57 в переулке Нахичеванском. Там свет отключат с 10:00 до 12:00.

Ранее RostovGazeta сообщала о массовых отключения света с 9 сентября.

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