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Posted 11 сентября, 06:38

Published 11 сентября, 06:38

Modified 11 сентября, 06:40

Updated 11 сентября, 06:40

В Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора

В Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора

11 сентября 2024, 06:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора
В Ростове-на-Дону временно ограничат движение транспортных средств на участке улицы Доватора. Информация размещена на сайте городской администрации.

12 сентября текущего года на Западном районе Ростова-на-Дону начнутся работы по прокладке газопроводных труб. В связи с этим будет перекрыт участок дороги по улице Доватора — 5-й Проезд, в районе дома №156/3 по улице Доватора.

Работы завершатся 12 октября 2024 года. В это время водителям всех транспортных средств лучше выстраивать маршрут с учетом временных изменений.

В Ростове-на-Дону ограничат движение на семи улицах до конца года
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До этого в Ростове-на-Дону ограничили движение для пешеходов и автомобилей сразу на четырех улицах.

Ранее в донском регионе трассу М-4 «Дон» полностью завалило помидорами.

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