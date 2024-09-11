В Ростове-на-Дону на месяц перекроют проезд по улице Доватора

Posted 11 сентября, 06:38
Published 11 сентября, 06:38
Modified 11 сентября, 06:40
Updated 11 сентября, 06:40
12 сентября текущего года на Западном районе Ростова-на-Дону начнутся работы по прокладке газопроводных труб. В связи с этим будет перекрыт участок дороги по улице Доватора — 5-й Проезд, в районе дома №156/3 по улице Доватора.
Работы завершатся 12 октября 2024 года. В это время водителям всех транспортных средств лучше выстраивать маршрут с учетом временных изменений.
До этого в Ростове-на-Дону ограничили движение для пешеходов и автомобилей сразу на четырех улицах.
Ранее в донском регионе трассу М-4 «Дон» полностью завалило помидорами.