В Ростове-на-Дону снесут доходный дом Кулагина

Posted 11 сентября, 10:23
Published 11 сентября, 10:23
Modified 11 сентября, 10:25
Updated 11 сентября, 10:25
9 сентября текущего года глава администрации Алексей Логвиненко подписал постановление об изъятии земельного участка и сносе дома, который располагается по адресу проспект Соколова, 6, литер А.
Здание 1917 года постройки когда-то было доходным домом Петра Кулагина. Теперь же трехэтажное строение признано аварийным и будет снесено. Городу перейдет земельный участок площадью 4098 квадратных метров и 29 квартир.
Добавим, что контролировать весь процесс будут замглавы администрации Ростова-на-Дону по строительству Андрей Дикун и первый замглавы городской управы Юрий Овчинников.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону продают особняк Масалитиной с элитным рестораном внутри более чем за 300 миллионов рублей.