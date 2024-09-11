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Posted 11 сентября, 10:23

Published 11 сентября, 10:23

Modified 11 сентября, 10:25

Updated 11 сентября, 10:25

В Ростове-на-Дону снесут доходный дом Кулагина

В Ростове-на-Дону снесут доходный дом Кулагина

11 сентября 2024, 10:23
Фото: Яндекс. Карты
В Ростове-на-Дону снесут доходный дом Кулагина
В Ростове-на-Дону под снос попал доходных дом Кулагина, расположенный на проспекте Соколова, сообщает городская администрация.

9 сентября текущего года глава администрации Алексей Логвиненко подписал постановление об изъятии земельного участка и сносе дома, который располагается по адресу проспект Соколова, 6, литер А.

Здание 1917 года постройки когда-то было доходным домом Петра Кулагина. Теперь же трехэтажное строение признано аварийным и будет снесено. Городу перейдет земельный участок площадью 4098 квадратных метров и 29 квартир.

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Добавим, что контролировать весь процесс будут замглавы администрации Ростова-на-Дону по строительству Андрей Дикун и первый замглавы городской управы Юрий Овчинников.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону продают особняк Масалитиной с элитным рестораном внутри более чем за 300 миллионов рублей.

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