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Posted 11 сентября, 16:41

Published 11 сентября, 16:41

Modified 11 сентября, 16:42

Updated 11 сентября, 16:42

Верховный суд признал долг ростовского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского банку «Траст» в размере 1,1 миллиарда рублей

Верховный суд признал долг в 1 млрд рублей ростовского бизнесмена Варшавского

11 сентября 2024, 16:41
Фото: pxhere.com
Верховный суд признал долг ростовского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского банку «Траст» в размере 1,1 миллиарда рублей
Верховный суд признал долг ростовского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского банку «Траст» в размере 1,1 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс».

Некогда крупный предприниматель и депутат Вадим Варшавский дошёл до Верховного суда, чтобы оспорить требования конкурсного кредитора — банка непрофильных активов «Траст». Но и последняя инстанция подтвердила его долг в 1,1 миллиарда рублей.

Варшавский обанкротился и стал фигурантом трёх уголовных дел. Сейчас он находится в заключении.

Экс-депутата Госдумы Варшавского осудили в Ростове за попытку хищения денег банка
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В мае приговор Ленинского районного суда Ростова в отношении Вадима Варшавского оставили в силе. Он был приговорён к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Суд признал его вину в попытке похищения средств банка при реализации проекта по созданию предприятия «ДонБиоТех» в Волгодонске, а также в злоупотреблении полномочиями.

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