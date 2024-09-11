Верховный суд признал долг в 1 млрд рублей ростовского бизнесмена Варшавского

В мае приговор Ленинского районного суда Ростова в отношении Вадима Варшавского оставили в силе. Он был приговорён к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Суд признал его вину в попытке похищения средств банка при реализации проекта по созданию предприятия «ДонБиоТех» в Волгодонске, а также в злоупотреблении полномочиями.