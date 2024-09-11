Верховный суд признал долг в 1 млрд рублей ростовского бизнесмена Варшавского

Posted 11 сентября, 16:41
Published 11 сентября, 16:41
Modified 11 сентября, 16:42
Updated 11 сентября, 16:42
Некогда крупный предприниматель и депутат Вадим Варшавский дошёл до Верховного суда, чтобы оспорить требования конкурсного кредитора — банка непрофильных активов «Траст». Но и последняя инстанция подтвердила его долг в 1,1 миллиарда рублей.
Варшавский обанкротился и стал фигурантом трёх уголовных дел. Сейчас он находится в заключении.
В мае приговор Ленинского районного суда Ростова в отношении Вадима Варшавского оставили в силе. Он был приговорён к семи годам и десяти месяцам лишения свободы. Суд признал его вину в попытке похищения средств банка при реализации проекта по созданию предприятия «ДонБиоТех» в Волгодонске, а также в злоупотреблении полномочиями.