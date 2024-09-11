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Posted 11 сентября, 19:18

Published 11 сентября, 19:18

Modified 11 сентября, 19:20

Updated 11 сентября, 19:20

Ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду

Ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду

11 сентября 2024, 19:18
Фото: Изображение Midjourney
Ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду
В пятницу, 13 сентября, скорость ветра достигнет 20 метров в секунду, или 72 километров в час, информация об этом размещена на сайте Северо-Кавказского УГМС.

Скорость воздушных потоков увеличится с 12 сентября, в четверг. По прогнозам синоптиков, к вечеру этого дня в некоторых районах региона уже будет сильный ветер.

За ночь он накроет практически всю Ростовскую область: от южных (Целинской, Егорлыкский) до северных районов (Верхнедонской, Миллеровский) и от восточных (Ремонтненский, Заветинский) до западных (Неклиновский, Матвеево-Курганский).

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Несмотря на штормовой ветер, погода до выходных останется теплой и солнечной. Столбик термометра 13 сентября покажет от +25 до +30 градусов днем, местами — даже до +33. Ночью заметно похолодает, но осенними вечерами этот период пока сложно назвать. Температура составит примерно до +22 градусов, в некоторых районах воздух остынет до +17, на севере региона — до +13.

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