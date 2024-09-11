Ветер усилится в Ростовской области до 20 метров в секунду

Posted 11 сентября, 19:18
Published 11 сентября, 19:18
Modified 11 сентября, 19:20
Updated 11 сентября, 19:20
Скорость воздушных потоков увеличится с 12 сентября, в четверг. По прогнозам синоптиков, к вечеру этого дня в некоторых районах региона уже будет сильный ветер.
За ночь он накроет практически всю Ростовскую область: от южных (Целинской, Егорлыкский) до северных районов (Верхнедонской, Миллеровский) и от восточных (Ремонтненский, Заветинский) до западных (Неклиновский, Матвеево-Курганский).
Несмотря на штормовой ветер, погода до выходных останется теплой и солнечной. Столбик термометра 13 сентября покажет от +25 до +30 градусов днем, местами — даже до +33. Ночью заметно похолодает, но осенними вечерами этот период пока сложно назвать. Температура составит примерно до +22 градусов, в некоторых районах воздух остынет до +17, на севере региона — до +13.