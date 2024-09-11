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Posted 11 сентября, 16:12

Published 11 сентября, 16:12

Modified 11 сентября, 16:12

Updated 11 сентября, 16:12

В Адлеровском районе Сочи два пешехода пострадали по вине жительницы Таганрога

Водитель из Таганрога переехала двух девушек на тротуаре в Сочи

11 сентября 2024, 16:12
Фото: МВД Краснодарского края
В Адлеровском районе Сочи два пешехода пострадали по вине жительницы Таганрога
В Адлеровском районе Сочи два пешехода пострадали по вине жительницы Таганрога, сообщили в полиции Краснодарского края.

Происшествие случилось днём 11 сентября на улице Эстонской в Адлере. 25-летняя туристка из Таганрога взяла машину в аренду. На повороте с улицы направо она не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух девушек. Затем машину занесло на рекламный щит.

Девушки-пешеходы получили серьёзные травмы и сейчас находятся в больнице. Сама водитель не пострадала.

Полиция Краснодарского края организовала расследование инцидента.

Полиция Краснодарского края организовала расследование инцидента.Полиция Краснодарского края организовала расследование инцидента.
Фото: Полиция Краснодарского края. Полиция Краснодарского края организовала расследование инцидента.

Ранее турист из Ростова устроил пьяный погром на набережной в Геленджике.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#ДТП#Полиция#Транспорт#ГИБДД#Происшествия
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