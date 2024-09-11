Водитель из Таганрога переехала двух девушек на тротуаре в Сочи

Происшествие случилось днём 11 сентября на улице Эстонской в Адлере. 25-летняя туристка из Таганрога взяла машину в аренду. На повороте с улицы направо она не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух девушек. Затем машину занесло на рекламный щит.