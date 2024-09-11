Водитель из Таганрога переехала двух девушек на тротуаре в Сочи

Posted 11 сентября, 16:12
Published 11 сентября, 16:12
Modified 11 сентября, 16:12
Updated 11 сентября, 16:12
Происшествие случилось днём 11 сентября на улице Эстонской в Адлере. 25-летняя туристка из Таганрога взяла машину в аренду. На повороте с улицы направо она не справилась с управлением, вылетела на тротуар и сбила двух девушек. Затем машину занесло на рекламный щит.
Девушки-пешеходы получили серьёзные травмы и сейчас находятся в больнице. Сама водитель не пострадала.
Полиция Краснодарского края организовала расследование инцидента.