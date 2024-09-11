Второй энергоблок Ростовской АЭС внезапно запустили в сеть

Плановый ремонт на втором энергоблоке завершился с опережением срока на десять дней. Специалисты не только отремонтировали объект, но и модернизировали его. Работы затронули реакторную установку, основное оборудование установки, цилиндр высокого давления турбоагрегата и генератора, а также турбинного отделения и систем безопасности.