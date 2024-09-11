Второй энергоблок Ростовской АЭС внезапно запустили в сеть

Posted 11 сентября, 17:53
Published 11 сентября, 17:53
Modified 11 сентября, 17:53
Updated 11 сентября, 17:53
Плановый ремонт на втором энергоблоке завершился с опережением срока на десять дней. Специалисты не только отремонтировали объект, но и модернизировали его. Работы затронули реакторную установку, основное оборудование установки, цилиндр высокого давления турбоагрегата и генератора, а также турбинного отделения и систем безопасности.
Сейчас энергоблок выведен на штатный уровень мощности и подключен к сети.
В октябре начнётся ремонт первого энергоблока. Он завершится только в 2025 году.
Ранее Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области.