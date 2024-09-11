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Posted 11 сентября, 17:53

Published 11 сентября, 17:53

Modified 11 сентября, 17:53

Updated 11 сентября, 17:53

Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после планового ремонта

Второй энергоблок Ростовской АЭС внезапно запустили в сеть

11 сентября 2024, 17:53
Фото: Ростовская АЭС
Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после планового ремонта
Ростовская АЭС включила в сеть энергоблок №2 после планового ремонта, сообщили в администрации Волгодонска.

Плановый ремонт на втором энергоблоке завершился с опережением срока на десять дней. Специалисты не только отремонтировали объект, но и модернизировали его. Работы затронули реакторную установку, основное оборудование установки, цилиндр высокого давления турбоагрегата и генератора, а также турбинного отделения и систем безопасности.

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Сейчас энергоблок выведен на штатный уровень мощности и подключен к сети.

В октябре начнётся ремонт первого энергоблока. Он завершится только в 2025 году.

Ранее Гидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области.

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