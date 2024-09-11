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Posted 11 сентября, 07:28

Published 11 сентября, 07:28

Modified 11 сентября, 07:30

Updated 11 сентября, 07:30

Заработные платы в Ростовской области выросли до рекордных значений

Заработные платы в Ростовской области выросли до рекордных значений

11 сентября 2024, 07:28
Фото: Unsplash
Заработные платы в Ростовской области выросли до рекордных значений
Из-за дефицита кадров и других факторов с начала 2024 года зарплаты жителей Ростовской области увеличились на 20%, сообщает HH.Ru.

Аналитики поделились итогами рынка труда в донском регионе за восемь месяцев 2024 года. На ситуацию на рынке труда повлияли спрос на рабочую силу превышающий предложения, провал в демографии, замедление внешней трудовой миграции, низкая внутренняя трудовая мобильности.

Такая конкуренция за работников ведёт к рекордному росту зарплат.

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Рост реальных денежных доходов во втором квартале ускорялся и, несмотря на повышение инфляции, достиг 7,7% против 7,1% в первом квартале в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы (после налогов и обязательных платежей) ускорили рост до 9,6% против 6,4% соответственно, в итоге за полугодие они увеличились на 8,1%.

Добавим, что с января по август 2024 года на Дону увеличился объем предлагаемых зарплат в вакансиях. Показатели подскочили аж на 20%.

А рынок труда специалисты оценивают на сегодняшний день как сложный, дефицитный и даже агрессивный. Особенно это касается поиска людей на вакансии так называемых синих воротничков — работников промышленных предприятий и производств.

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