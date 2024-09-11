Заработные платы в Ростовской области выросли до рекордных значений

Рост реальных денежных доходов во втором квартале ускорялся и, несмотря на повышение инфляции, достиг 7,7% против 7,1% в первом квартале в годовом выражении. Реальные располагаемые доходы (после налогов и обязательных платежей) ускорили рост до 9,6% против 6,4% соответственно, в итоге за полугодие они увеличились на 8,1%.