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Posted 12 сентября, 10:19

Published 12 сентября, 10:19

Modified 12 сентября, 10:21

Updated 12 сентября, 10:21

Анимотимер и моделист: кого ищут работодатели в Ростовской области

Анимотимер и моделист: кого ищут работодатели в Ростовской области

12 сентября 2024, 10:19
Фото: rostovgazeta.ru
Анимотимер и моделист: кого ищут работодатели в Ростовской области

Работодатели в Ростовской области готовы платить редким специалистам 70 тыс руб

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Эксклюзив
Компании в Ростовской области ищут редких специалистов, которым готовы платить около 70 тысяч рублей ежемесячно, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Макетчик-моделист

Чтобы работать моделистом в макетной мастерской, профильный опыт не обязателен. Но от соискателя ждут творческое мышление, навыки работы пинцетом с мелкими деталями и аккуратность. Знание программ АutоСAD, 3DS МAX и СоrеlDRАW даст возможность новому сотрудники самому проектировать макеты. Также желательно, если соискатель будет иметь строительное, архитектурное, художественное или дизайнерское образование. Платить макетчику-моделисту в Ростове готовы около 70 тысяч рублей в месяц.

Чтобы работать моделистом в макетной мастерской, профильный опыт не обязателен.Чтобы работать моделистом в макетной мастерской, профильный опыт не обязателен.
Фото: Unsplash. Чтобы работать моделистом в макетной мастерской, профильный опыт не обязателен.

Анимотимер

Анимотимеры, как правило, работают в развлекательных комплексах. Они встречают гостей, проводят командные игры и выполняют другие поручения по чек-листам. На вакансию анимотимера готовы брать людей без опыта работы. Зарплата такого сотрудника составляет больше 40 тысяч рублей ежемесячно.

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Кузнец художественной ковки

От кузнеца в студии художественной ковки ждут опыт работы не менее года. Ему поручат изготавливать кованые детали и собирать изделия по индивидуальным заказам. Такому специалисту в Ростовской области обещают зарплату от 65 тысяч рублей в месяц с еженедельными выплатами.

ИИ-дизайнер

Специалиста с опытом работы в машинном обучении и создания контента с помощью искусственного интеллекта ищут ростовские компании. Кандидату также пригодятся навыки SMM-продвижения и знание языков программирования, например, Рythоn, R или Jаvа. ИИ-дизайнеру готовы предоставить рабочее место в офисе и удобный график. Правда, зарплата на начальном этапе составит лишь в районе 50 тысяч рублей в месяц.

Художник сценических костюмов

Умение создавать эскизы костюмов на планшете, переносить их на лекало, рисовать по ткани аэрографом и акрилом — такие требования указаны в вакансиях для художника ателье по пошиву сценической одежды в Ростовской области. Специалисту с такими навыками готовы платить от 65 тысяч рублей ежемесячно при стандартном графике работы.

Художник сценических костюмовХудожник сценических костюмов
Фото: Изображение Midjourney. Художник сценических костюмов

Ранее сообщалось, что зарплаты программистов перевалили в Ростовской области за 100 тысяч рублей.

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