Анимотимер и моделист: кого ищут работодатели в Ростовской области

Posted 12 сентября, 10:19
Published 12 сентября, 10:19
Modified 12 сентября, 10:21
Updated 12 сентября, 10:21
Чтобы работать моделистом в макетной мастерской, профильный опыт не обязателен. Но от соискателя ждут творческое мышление, навыки работы пинцетом с мелкими деталями и аккуратность. Знание программ АutоСAD, 3DS МAX и СоrеlDRАW даст возможность новому сотрудники самому проектировать макеты. Также желательно, если соискатель будет иметь строительное, архитектурное, художественное или дизайнерское образование. Платить макетчику-моделисту в Ростове готовы около 70 тысяч рублей в месяц.
Анимотимеры, как правило, работают в развлекательных комплексах. Они встречают гостей, проводят командные игры и выполняют другие поручения по чек-листам. На вакансию анимотимера готовы брать людей без опыта работы. Зарплата такого сотрудника составляет больше 40 тысяч рублей ежемесячно.
От кузнеца в студии художественной ковки ждут опыт работы не менее года. Ему поручат изготавливать кованые детали и собирать изделия по индивидуальным заказам. Такому специалисту в Ростовской области обещают зарплату от 65 тысяч рублей в месяц с еженедельными выплатами.
Специалиста с опытом работы в машинном обучении и создания контента с помощью искусственного интеллекта ищут ростовские компании. Кандидату также пригодятся навыки SMM-продвижения и знание языков программирования, например, Рythоn, R или Jаvа. ИИ-дизайнеру готовы предоставить рабочее место в офисе и удобный график. Правда, зарплата на начальном этапе составит лишь в районе 50 тысяч рублей в месяц.
Умение создавать эскизы костюмов на планшете, переносить их на лекало, рисовать по ткани аэрографом и акрилом — такие требования указаны в вакансиях для художника ателье по пошиву сценической одежды в Ростовской области. Специалисту с такими навыками готовы платить от 65 тысяч рублей ежемесячно при стандартном графике работы.