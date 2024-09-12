Анимотимер и моделист: кого ищут работодатели в Ростовской области

Чтобы работать моделистом в макетной мастерской, профильный опыт не обязателен. Но от соискателя ждут творческое мышление, навыки работы пинцетом с мелкими деталями и аккуратность. Знание программ АutоСAD, 3DS МAX и СоrеlDRАW даст возможность новому сотрудники самому проектировать макеты. Также желательно, если соискатель будет иметь строительное, архитектурное, художественное или дизайнерское образование. Платить макетчику-моделисту в Ростове готовы около 70 тысяч рублей в месяц.